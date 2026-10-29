보건산업진흥원 "국내 의료기기 기술력 입증"…아덴스라이프사이언스, MTI APAC 대상

AI 핵심 요약beta
- 아덴스라이프사이언스가 26일 싱가포르 의료기기 경연에서 대상을 수상했다
- 전 세계 680개 기업을 제치고 상금 17만5000달러를 획득했다
- 진흥원은 국내 의료기기 기업의 글로벌 협력과 사업화를 지원했다
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[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국내 의료기기 기업 아덴스라이프사이언스가 싱가포르에서 열린 '2026 메드텍 이노베이터 아시아 퍼시픽 그랜드 파이널'에서 680개 기업을 뚫고 대상을 수상했다.
한국보건산업진흥원(진흥원)은 국내 의료기기 기업 아덴스라이프사이언스가 지난 26일 싱가포르에서 개최된 '2026 메드텍 이노베이터 아시아 퍼시픽 그랜드 파이널(MedTech Innovator Asia Pacific Grand Finals)'에서 대상을 차지하고 상금 17만5000달러를 수상했다고 29일 밝혔다.
메드텍 이노베이터는 세계 의료기기·보건의료기술 기업을 발굴·육성하는 기관이다. 올해 아시아태평양 지역 프로그램인 메드텍 이노베이터 에이펙(엠티아이 에이펙·MedTech Innovator APAC)에는 전 세계 680개 기업이 지원해 최종 20개사가 선정됐다. 아덴스라이프사이언스는 결선에 진출한 뒤 최종 우승해 상금 17만5000 달러를 차지했다.
진흥원은 국내 의료기기 기업과 글로벌 선도기업·투자자 간 기술협력 기회를 발굴하기 위해 지난 3월 '메드텍 스포트라이트 : 뉴 임팩트 코리아(MedTech Spotlight: New Impact Korea) 2026'을 개최했다. 행사에는 국내외 72개 기업이 지원해 16개 피칭기업이 선정됐다. 존슨앤존슨 메드텍, 벡톤디킨슨, 비 브라운, 필립스 벤처스 등 글로벌 의료기기 기업과 투자기관 관계자들이 참여해 기술력과 협력 가능성을 평가했다.
아덴스라이프사이언스도 16개 피칭기업 중 하나로 참여해 글로벌 전문가들과 교류했다. 엠티아이 에이펙 최종 코호트에 선정돼 육성 과정을 거쳐 결선에서 우승했다. 코호트 선정기업들은 글로벌 의료기기 기업 또는 산업 전문가와 멘토링 등을 통해 글로벌 협력과 사업화 기회를 모색했다.
진흥원은 국내 의료기기 기업의 미국 시장 진출을 위해 유타대학교 의료혁신센터(Center for Medical Innovation)와 FDA 인허가·보험급여·시장 접근 전문컨설팅을 추진하고 있다. 텍사스 메디컬 센터와 현지 의료기관과 연계 등도 지원하고 있다.
황성은 진흥원 의료기기화장품산업단장은 "이번 수상은 국내 의료기기 기업의 혁신기술과 글로벌 성장 가능성을 인정받은 뜻깊은 성과"라며 "국내·외 협력기관과 함께 메드텍 오픈이노베이션을 확대하고 글로벌 협력 기회가 실질적인 해외 사업화 성과로 이어질 수 있도록 지원하겠다"라고 강조했다.
sdk1991@newspim.com