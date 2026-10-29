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[마감시황] 삼성전자 하락에 코스피 '6000선' 반납…외국인·기관 매도 행렬

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AI 핵심 요약

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  • 29일 코스피가 기관 매도세로 1.24% 하락해 5937.66에 마감했다
  • 삼성전자는 호실적에도 주주환원 계획 실망감에 4.13% 급락했다
  • 코스닥도 2.34% 내렸고 SK하이닉스는 주주환원 기대에 2.62% 상승했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성전자 4.13%↓ vs SK하이닉스 2.62%↑
기관 5776억원 순매도, 코스닥 2.34% 하락

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 29일 삼성전자가 3분기 107조원대 영업이익을 기록하며 시장 기대치를 웃돌았지만, 코스피는 1% 넘게 하락하며 6000선을 내줬다. 삼성전자가 주주환원 계획에 대한 실망감으로 4% 넘게 떨어진 가운데 기관의 매도세가 지수 하락을 이끌었다.

한국거래소에 따르면, 이날 코스피는 전 거래일보다 74.78포인트(1.24%) 내린 5937.66에 거래를 마쳤다. 코스피는 4.78포인트(0.08%) 오른 6017.22에 개장한 뒤 장중 6100.11까지 상승했다. 그러나 이후 매도세가 확대되면서 5800선까지 밀렸다가 낙폭을 일부 회복하며 마감했다.

전날 코스피가 374.10포인트(6.63%) 급등하며 6000선을 돌파한 지 하루 만에 다시 5900선으로 내려온 것이다.

지난 28일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

수급에서는 기관의 매도세가 두드러졌다. 한국거래소 기준 개인은 6357억원을 순매수했다. 반면 외국인은 3077억원, 기관은 5776억원을 각각 순매도했다.

시가총액 상위 종목에서는 삼성전자가 큰 폭으로 하락했다. 삼성전자는 전 거래일보다 1만원(4.13%) 내린 23만2000원에 거래를 마쳤다. 장중에는 22만6000원까지 밀렸다.

삼성전자는 이날 3분기 연결 기준 영업이익이 107조4405억원으로 전년 동기 대비 783.1% 증가했다고 밝혔다. 매출액은 195조2353억원으로 126.9% 늘었고 순이익은 75조1361억원으로 514.6% 증가했다. 영업이익은 시장 전망치인 105조7649억원을 1.7% 웃돌았다.

그러나 호실적에도 주주환원 정책에 대한 실망감이 주가를 끌어내린 것으로 풀이된다. 삼성전자는 올해 전체 주주환원 규모를 90조~110조원으로 제시했지만 구체적인 실행 방안은 내년 1월 확정하기로 했다.

이미 집행했거나 확정한 35조원을 제외한 잔여재원은 55조~75조원이다. 삼성전자는 이를 현금배당과 자사주 매입·소각에 활용할 방침이다. 다만 최종 환원 규모와 집행 계획은 2027년 1월 말 이사회에서 확정해 발표할 예정이다.

삼성전자우도 3.26% 하락한 18만3900원에 마감했다. 삼성전기는 1.00% 내린 129만3000원을 기록했다.

이경민 대신증권 연구원은 "삼성전자는 실적 발표에서 2027년 HBM 공급 물량이 목표 가격에 판매가 완료됐다고 밝히며 견조한 메모리 업황을 재확인했다"며 "다만 구체적인 주주환원 계획이 제시되지 않으면서 투자심리가 위축됐다"고 분석했다.

이어 "2026년 총 주주환원 규모는 90~110조원으로 예상되며 이 중 35조원은 이미 계획되거나 집행 완료. 나머지 55~75조원은 자사주 매입·소각과 현금배당으로 구성될 예정"이라며 "세부 내용은 미공개로 이에 삼성전자 주가가 급락하며 지수 약세를 주도했다"고 진단했다.

지난 28일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 3분기 실적을 발표한 SK하이닉스 주가가 표시돼 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

반면 SK하이닉스는 전 거래일보다 3만9000원(2.62%) 오른 152만6000원에 거래를 마쳤다. 장중에는 158만7000원까지 상승했다. SK스퀘어도 3.47% 오른 95만3000원에 마감했다.

SK하이닉스는 전날 3분기 연결 기준 영업이익 83조3338억원을 발표하며 역대 최대 실적을 기록했다. 이와 함께 60조원 규모의 추가 주주환원 계획을 공개하면서 투자심리를 끌어올렸다.

이 밖에 KB금융(1.82%), 삼성생명(0.18%) 등은 상승했다. 반면 LG에너지솔루션(-8.60%), 현대차(-1.18%), 삼성바이오로직스(-0.44%) 등은 하락했다.

특히 LG에너지솔루션은 전 거래일보다 3만3500원(8.60%) 내린 35만6000원에 마감하며 시가총액 상위 종목 가운데 큰 낙폭을 기록했다.

코스닥도 2% 넘게 하락했다. 코스닥은 전 거래일보다 18.05포인트(2.34%) 내린 753.23에 거래를 마쳤다. 이날 코스닥은 767.78에 하락 출발한 뒤 장중 750선 아래로 밀리기도 했다..

코스닥 시장에서는 개인이 2531억원을 순매수했다. 반면 외국인은 1630억원, 기관은 790억원을 각각 순매도했다.

시가총액 상위 종목은 대부분 약세를 보였다. 알테오젠은 전 거래일보다 1.35% 내린 22만원에 마감했다. 에코프로(-4.43%), 에코프로비엠(-5.64%), 주성엔지니어링(-4.58%), 레인보우로보틱스(-6.55%), HLB(-2.34%), 이오테크닉스(-0.84%), 심텍(-3.22%), 원익IPS(-3.62%), 리노공업(-2.83%) 등도 하락했다.

간밤 미국 증시는 반도체주 강세에 힘입어 소폭 상승했지만 빅테크 실적 발표 이후 투자심리는 엇갈렸다. 마이크로소프트는 시장 예상치를 웃도는 실적과 잉여현금흐름 개선에 시간외 거래에서 상승한 반면 알파벳은 매출 부진과 현금흐름 악화로 급락했다.

인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따른 수익성과 현금 창출 능력에 대한 우려가 국내 증시에도 부담으로 작용한 것으로 풀이된다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일보다 0.9원 내린 1336.8원을 기록했다.

plum@newspim.com

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은행 고정형 주담대 금리 첫 5% 돌파 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난달 은행권 고정형 주택담보대출 금리가 연 5.11%로 통계 작성 이후 처음으로 5%를 넘어 역대 최고치를 기록했다. 전체 주담대 금리도 5개월 연속 상승했다. 한국은행이 29일 발표한 '2026년 9월 금융기관 가중평균금리'에 따르면 지난달 예금은행의 신규취급액 기준 대출금리는 연 4.57%로 전월보다 0.17%포인트(p) 상승했다. 가계대출과 기업대출 금리가 모두 오른 영향이다. [자료=한국은행] 가계대출 금리는 연 4.96%로 전월보다 0.20%p 올랐다. 주담대 금리는 연 4.88%로 0.22%p 상승하며 지난 5월 이후 5개월 연속 오름세를 이어갔다. 일반신용대출은 연 6.49%로 0.16%p, 전세자금대출은 연 4.57%로 0.22%p 각각 상승했다. 주담대 금리를 유형별로 보면 고정형은 연 5.11%로 전월보다 0.23%p 올랐다. 지난해 10월 이후 12개월 연속 상승한 것으로, 한은이 고정형과 변동형 금리를 구분해 통계를 작성하기 시작한 2013년 1월 이후 가장 높은 수준이다. 변동형 금리도 연 4.76%로 0.23%p 상승하며 4개월 연속 올랐다. 김성준 한국은행 금융통계팀장은 "고정형 주담대 금리가 5%를 상회한 것은 2013년 1월 통계 편제 이후 처음"이라며 "국내외 시장금리가 오르면서 지표금리인 은행채 금리가 상승한 것이 가장 큰 요인"이라고 말했다. 지난해 10월부터 올해 9월까지 은행채 5년물 금리는 154bp(1bp=0.01%p) 상승했다. 같은 기간 일반 고정형 주담대 금리는 146bp 올랐다. 올해 7월까지 보금자리론 금리가 다섯 차례에 걸쳐 총 125bp 인상된 점도 고정형 주담대 금리 상승에 영향을 미쳤다. 주담대 고정금리 비중은 오히려 줄었다. 신규취급액 기준 주담대 고정금리 비중은 34.2%로 전월보다 1.1%p 하락했다. 반면 전체 가계대출의 고정금리 비중은 24.0%로 0.5%p 상승하며 2개월 연속 오름세를 이어갔다. 가계대출 금리 상승에는 8월 기준금리 인상 이후 시장금리 움직임이 반영됐다. 지난달 양도성예금증서(CD) 91일물 금리는 3.17%로 전월보다 0.20%p 올랐고 은행채(AAA) 5년물 금리도 4.35%에서 4.53%로 상승했다. 김 팀장은 "8월 27일 기준금리 인상 이후 9월에는 CD와 은행채 등 장단기 시장금리가 대체로 20bp 안팎 상승했다"며 "가산금리 조정이나 가계대출 관리 강화도 영향을 미칠 수 있지만 9월 대출금리 상승에는 시장금리 상승이 가장 크게 작용한 것으로 판단한다"고 말했다. 기업대출 금리는 연 4.49%로 전월보다 0.19%p 상승했다. 대기업대출 금리는 4.37%로 0.16%p, 중소기업대출 금리는 4.63%로 0.25%p 각각 올랐다. 중소기업대출은 CD와 은행채 6개월물 등 지표금리 상승이 반영된 반면 대기업대출은 일부 은행의 저금리 대출 취급이 늘면서 상승폭이 상대적으로 작았다. 저축성수신금리는 연 3.45%로 전월보다 0.24%p 상승했다. 순수저축성예금 금리는 3.39%로 0.25%p, 시장형금융상품 금리는 3.69%로 0.16%p 각각 올랐다. 대출금리보다 수신금리가 더 큰 폭으로 오르면서 신규취급액 기준 예대금리차는 1.12%p로 전월보다 0.07%p 축소됐다. 잔액 기준 예대금리차는 2.21%p로 0.01%p 확대됐다. 비은행금융기관의 1년 만기 정기예·탁금 금리는 저축은행을 제외하고 모두 상승했다. 기관별로는 ▲저축은행(3.81%) ▲신용협동조합(3.69%) ▲상호금융(3.44%) ▲새마을금고(3.62%)로 집계됐다. 일반대출 금리는 ▲저축은행(9.80%) ▲신협(5.25%) ▲상호금융(5.09%) ▲새마을금고(4.97%)로 나타났다. eoyn2@newspim.com 2026-10-29 12:00
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김포·구리 등 그린벨트 풀어 7.7만가구 조성 [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 경기 김포시 고촌읍 아라지구와 구리시 사노동 건원지구, 하남시 미사동 K-컬처 등을 포함해 서울 경계와 인접한 수도권 6개 구역이 그린벨트(개발제한구역)에서 해제돼 공공택지로 개발된다. 이들 6개 신규 공공택지에서는 총 7만6700가구의 주택이 공급될 예정이다. 정부는 지난 8월 13일 발표한 '주택 신속공급대책'에서 공개한 3곳의 2만7200가구를 포함해 수도권에 총 10만4000가구 규모의 신규 택지를 공급한다는 계획이다. 다만 이번 대책에서 서울 지역 공급 물량은 발표되지 않았다. 29일 국토교통부에 따르면 정부는 '8·13 주택 신속공급방안'의 후속 조치로 수도권 신규 공공택지 후보지 6곳을 선정하고 총 7만6700가구를 공급할 방침이다. 지역별 공급 물량은 ▲김포아라 3만7000가구 ▲구리건원 1만4600가구 ▲하남미사 K-컬처 1만2000가구 ▲하남감일2 6500가구 ▲의정부다락원 2600가구 ▲고양대곡지식융합확장 4000가구다. 수도권 신규 지정 공공택지 위치도 [자료=국토부] 이번 후보지는 경기도 김포시, 구리시, 하남시, 의정부시, 고양시 내 총 6곳이며 모두 서울 경계로부터 약 5㎞ 이내에 위치한 교통 요충지로 도심 접근성이 뛰어나다. 정부는 8·13대책에서 신규 공공주택지구를 추가 지정해 총 10만가구 주택공급 계획을 밝힌 바 있다. 이 중 서울강서, 남양주도심, 경기광주역세권2지구의 2만7200가구 입지는 앞서 발표됐으며 이번에 나머지 7만6700가구의 신규택지 후보지가 추가로 발표됐다. 이번에 공공택지 후보지로 지정된 그린벨트 해제 예정지역은 이미 훼손돼 환경적 보전가치가 낮은 개발제한구역으로 난개발이 진행 중이거나 우려되는 지역이라 계획적·체계적인 개발이 필요한 곳이란 게 국토부의 설명이다. 특히 해당 지구에서는 청년·신혼부부 등 실수요자가 좋은 입지, 품질 좋은 주택에서 안정적으로 거주할 수 있도록 신속하게 주택 공급을 추진할 계획이다. 김포시 고촌면 일대 아라지구는 서울 강서구와 인접해 있고 한강변에 위치해 주택수요가 높은 지역이다. 인근에 서울지하철5호선 연장사업이 추진 중이며 김포한강로, 수도권 제1순환고속도로 등도 위치해 지역간 이동이 편리한 곳이다.  구리시 사노동 일원 건원지구에서는 1만4600가구가 공급된다. 당초 '구리 E-커머스 신성장 첨단도시 조성사업'을 추진했으나 사업성 부족 등을 사유로 장기간 보류된 지역으로 공공주택사업지구로 사업방식을 전환해 조성할 예정이다. 수도권 제1순환고속도로와 인접하고 잠실역까지 30분대 이동이 가능하며, 용암천, 왕숙천 등으로 둘러싸인 지역으로, 농수산물도매시장 이전 검토 등을 통한 자족기능 강화와 함께 수변생활권을 조성할 계획이다. 하남시 미사동 미사K-컬처, 1.2만호) 미사섬 인근으로 5호선이 위치하고 있고, 주변에 3호선, 9호선 연장사업이 추진 중으로 개통 시 서울 내 주요역까지의 접근성이 대폭 개선될 예정이며, 미사경정공원, 한강 수변 등 우수한 경관자원도 보유하고 있다. 하남시 감일동 감일2지구에선 6500가구가 공급된다. 감이천을 통한 올림픽공원, 한강으로의 접근성이 우수한 지역으로 인근 하남 감일지구 내 추진 중인 3호선 연장사업과 연계한 대중교통 체계를 구축할 예정이다. 이를 통해 기존 감일지구와 연계된 통합생활권으로 조성하고, 인근에 위치한 3기 신도시 하남교산지구 광역교통개선대책과도 함께 연계해 서하남IC 개선 검토 등 하남시 내 교통난 해소방안을 적기에 마련할 계획이다. 의정부시 호원동 의정부다락원지구엔 2600가구 공급된다. 주한미군 반환공여지인 캠프잭슨이 포함된 부지로 인근에 도봉산, 중랑천 등이 위치하여 자연경관이 뺴어나고, 지하철 1호선과 7호선 환승역인 도봉산역과의 접근성도 우수한 지역이다. 고양시 대곡동 고양대곡지식융합확장지구엔 4000가구를 짓는다. 대곡역은 GTX-A, 3호선 등 5개의 철도노선이 만나는 펜타역세권임에도 불구하고, 현재 개발 중인 기존 고양대곡지식융합지구는 대곡역 북측만 포함하고 있어, 남측을 포함한 체계적인 역사개발에 한계가 있는 지역이다. 이에 기존 고양대곡지식융합지구에 더해 대곡역 남측 부지도 일부 포함하여 환승체계 개선 등을 통해 단절된 역사를 입체적으로 연결하고 완성형 통합역세권으로 개발할 예정이다. 아울러 정부는 지난 8.13대책을 통해 마련한 '공공택지 최단기 착공모델'을 이번 신규택지 6곳에 적용한다. 이를 통해 지구지정 단계부터 단계별 조기화 방안을 적용하여 '30년 내 착공을 목표로 신속하게 공급을 추진할 계획이다.  이와 함께 국토부는 발표지구의 투기 근절을 위해 투기방지 대책도 철저하게 시행할 방침이다. 미공개 개발정보를 이용한 투기 여부 등을 확인하기 위해 국토교통부와 사업제안자인 LH의 전 직원과 업무관련자의 직계존비속의 토지 소유 여부를 조사했으며, 그 결과 투기 의심 사례는 확인되지 않았다. 지구와 인근 지역 내 최근 3년간 거래 2,917건을 대상으로 이상거래 조사수행 대상 654건을 선별하였으며, 추가 기획조사 등을 통해 위법의심 거래 적발 시 수사도 철저히 의뢰할 예정이다. 마지막으로 지난 8.13대책 시 신규택지 발표를 예고하면서 서울 GB 전역과 서울 인접 수도권 GB 등을 토지거래허가구역으로 지정한 바 있다. 당시 지정된 지역 중 이번 발표한 신규택지 후보지의 영향권은 제외하고, 나머지 지역은 토지거래허가구역을 해제하여 국민 재산권 제약을 최소화하는 한편, 후보지 일대의 투기 수요는 철저히 차단할 계획이다. 홍지선 국토부 장관은 "청년·신혼부부 등 실수요자가 선호하는 우수한 지역에 지속적으로 주택을 공급하는 것이 그 무엇보다 중요하다"며 "이번 신규택지는 지구 지정부터 착공까지 모든 절차에 최단기 착공 모델을 적용하여 신속하게 공급하는 데 총력을 다하겠다"고 말했다.  donglee@newspim.com 2026-10-29 10:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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