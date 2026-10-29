[마감시황] 삼성전자 하락에 코스피 '6000선' 반납…외국인·기관 매도 행렬

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삼성전자 4.13%↓ vs SK하이닉스 2.62%↑

기관 5776억원 순매도, 코스닥 2.34% 하락

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 29일 삼성전자가 3분기 107조원대 영업이익을 기록하며 시장 기대치를 웃돌았지만, 코스피는 1% 넘게 하락하며 6000선을 내줬다. 삼성전자가 주주환원 계획에 대한 실망감으로 4% 넘게 떨어진 가운데 기관의 매도세가 지수 하락을 이끌었다.

한국거래소에 따르면, 이날 코스피는 전 거래일보다 74.78포인트(1.24%) 내린 5937.66에 거래를 마쳤다. 코스피는 4.78포인트(0.08%) 오른 6017.22에 개장한 뒤 장중 6100.11까지 상승했다. 그러나 이후 매도세가 확대되면서 5800선까지 밀렸다가 낙폭을 일부 회복하며 마감했다.

전날 코스피가 374.10포인트(6.63%) 급등하며 6000선을 돌파한 지 하루 만에 다시 5900선으로 내려온 것이다.

지난 28일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

수급에서는 기관의 매도세가 두드러졌다. 한국거래소 기준 개인은 6357억원을 순매수했다. 반면 외국인은 3077억원, 기관은 5776억원을 각각 순매도했다.

시가총액 상위 종목에서는 삼성전자가 큰 폭으로 하락했다. 삼성전자는 전 거래일보다 1만원(4.13%) 내린 23만2000원에 거래를 마쳤다. 장중에는 22만6000원까지 밀렸다.

삼성전자는 이날 3분기 연결 기준 영업이익이 107조4405억원으로 전년 동기 대비 783.1% 증가했다고 밝혔다. 매출액은 195조2353억원으로 126.9% 늘었고 순이익은 75조1361억원으로 514.6% 증가했다. 영업이익은 시장 전망치인 105조7649억원을 1.7% 웃돌았다.

그러나 호실적에도 주주환원 정책에 대한 실망감이 주가를 끌어내린 것으로 풀이된다. 삼성전자는 올해 전체 주주환원 규모를 90조~110조원으로 제시했지만 구체적인 실행 방안은 내년 1월 확정하기로 했다.

이미 집행했거나 확정한 35조원을 제외한 잔여재원은 55조~75조원이다. 삼성전자는 이를 현금배당과 자사주 매입·소각에 활용할 방침이다. 다만 최종 환원 규모와 집행 계획은 2027년 1월 말 이사회에서 확정해 발표할 예정이다.

삼성전자우도 3.26% 하락한 18만3900원에 마감했다. 삼성전기는 1.00% 내린 129만3000원을 기록했다.

이경민 대신증권 연구원은 "삼성전자는 실적 발표에서 2027년 HBM 공급 물량이 목표 가격에 판매가 완료됐다고 밝히며 견조한 메모리 업황을 재확인했다"며 "다만 구체적인 주주환원 계획이 제시되지 않으면서 투자심리가 위축됐다"고 분석했다.

이어 "2026년 총 주주환원 규모는 90~110조원으로 예상되며 이 중 35조원은 이미 계획되거나 집행 완료. 나머지 55~75조원은 자사주 매입·소각과 현금배당으로 구성될 예정"이라며 "세부 내용은 미공개로 이에 삼성전자 주가가 급락하며 지수 약세를 주도했다"고 진단했다.

지난 28일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 3분기 실적을 발표한 SK하이닉스 주가가 표시돼 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

반면 SK하이닉스는 전 거래일보다 3만9000원(2.62%) 오른 152만6000원에 거래를 마쳤다. 장중에는 158만7000원까지 상승했다. SK스퀘어도 3.47% 오른 95만3000원에 마감했다.

SK하이닉스는 전날 3분기 연결 기준 영업이익 83조3338억원을 발표하며 역대 최대 실적을 기록했다. 이와 함께 60조원 규모의 추가 주주환원 계획을 공개하면서 투자심리를 끌어올렸다.

이 밖에 KB금융(1.82%), 삼성생명(0.18%) 등은 상승했다. 반면 LG에너지솔루션(-8.60%), 현대차(-1.18%), 삼성바이오로직스(-0.44%) 등은 하락했다.

특히 LG에너지솔루션은 전 거래일보다 3만3500원(8.60%) 내린 35만6000원에 마감하며 시가총액 상위 종목 가운데 큰 낙폭을 기록했다.

코스닥도 2% 넘게 하락했다. 코스닥은 전 거래일보다 18.05포인트(2.34%) 내린 753.23에 거래를 마쳤다. 이날 코스닥은 767.78에 하락 출발한 뒤 장중 750선 아래로 밀리기도 했다..

코스닥 시장에서는 개인이 2531억원을 순매수했다. 반면 외국인은 1630억원, 기관은 790억원을 각각 순매도했다.

시가총액 상위 종목은 대부분 약세를 보였다. 알테오젠은 전 거래일보다 1.35% 내린 22만원에 마감했다. 에코프로(-4.43%), 에코프로비엠(-5.64%), 주성엔지니어링(-4.58%), 레인보우로보틱스(-6.55%), HLB(-2.34%), 이오테크닉스(-0.84%), 심텍(-3.22%), 원익IPS(-3.62%), 리노공업(-2.83%) 등도 하락했다.

간밤 미국 증시는 반도체주 강세에 힘입어 소폭 상승했지만 빅테크 실적 발표 이후 투자심리는 엇갈렸다. 마이크로소프트는 시장 예상치를 웃도는 실적과 잉여현금흐름 개선에 시간외 거래에서 상승한 반면 알파벳은 매출 부진과 현금흐름 악화로 급락했다.

인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따른 수익성과 현금 창출 능력에 대한 우려가 국내 증시에도 부담으로 작용한 것으로 풀이된다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일보다 0.9원 내린 1336.8원을 기록했다.

plum@newspim.com