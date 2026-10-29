한화에어로스페이스, 3분기 영업익 4520억원…전년比 46% 감소

AI 핵심 요약beta
- 한화에어로스페이스는 29일 3분기 매출과 영업이익이 감소했다
- 지상방산 납품 감소로 영업이익은 46% 줄고 순손실 전환했다
- 4분기 폴란드 K9·천무 인도로 실적 개선을 전망했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한화오션·한화시스템 실적 개선…4분기 방산 수출 확대 기대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화에어로스페이스가 올해 3분기 지상방산 부문의 납품 물량 감소 영향으로 전년 동기 대비 부진한 실적을 기록했다.
한화에어로스페이스는 29일 공시를 통해 3분기 연결기준 매출 6조943억원, 영업이익 4520억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 6%, 46% 감소한 수치다. 당기순손실은 367억원으로 전년 동기 대비 적자 전환했다.
올해 3분기 말 기준 지상방산 부문 수주잔고는 약 35조원로 이 가운데 수출 비중은 74%를 차지했다.
사업 부문별로 보면 지상방산 부문은 매출 1조2455억원, 영업이익 217억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 41%, 96% 감소했다.
폴란드 K9 자주포 2차 계약 물량 등 주요 사업의 인도가 4분기에 집중된 데다 일부 물량이 지난 2분기 조기 납품되면서 3분기 실적에 영향을 미쳤다.
항공우주 부문은 매출 6599억원, 영업손실 24억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 9% 증가했지만 영업이익은 적자 전환했다. 항공기 엔진 인도 증가로 국제공동개발사업(RSP)에서 부담하는 초기 손실이 확대된 영향이다.
반면 주요 자회사인 한화시스템과 한화오션은 실적 개선세를 이어갔다.
한화시스템은 3분기 매출 8316억원, 영업이익 991억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 30%, 60% 증가했다. 다기능레이다(MFR) 등 방산 수출과 국내 양산 사업 확대가 실적 개선을 이끌었다.
한화오션은 매출 3조4139억원, 영업이익 4857억원을 기록해 전년 동기 대비 각각 13%, 68% 증가했다. 고선가 선박의 매출 인식과 고수익 상선 비중 확대 등이 수익성 개선에 기여했다.
한화에어로스페이스는 4분기 폴란드 K9 자주포와 천무 2차 계약 물량의 본격적인 인도, 이집트·호주 K9 사업 진행 등에 힘입어 실적이 개선될 것으로 내다봤다.
한화에어로스페이스는 지난 8월 스페인 인드라시스템스와 K9 수출 실행계약을 체결했고 미국에서는 차륜형 K9 시제품 공급계약을 맺었다. 9월에는 크로아티아와 약 6400억원 규모의 천무 18대 수출 계약을 체결했다.
한화에어로스페이스 관계자는 "3분기는 인도 일정 조정 및 일회성 비용 등 영향을 받았으나 4분기부터 본격적으로 실적이 개선될 것"이라며 "대전사업장은 안전 확보를 최우선으로 해 생산 차질 영향을 최소화할 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com