"아구포와 맥주 한잔"…창원시, '제6회 오동동아맥축제' 팡파르

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 11일 오동동아맥축제 개막식을 열었다.
- 축제는 12일까지 오동동문화광장서 이어졌다.
- 아구포·맥주·공연으로 원도심 상권을 살렸다.
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지역상권 활성화 도모
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 아구포와 맥주, 걸그룹과 DJ 공연이 어우러진 오동동아맥축제가 오동동문화광장을 거대한 야외 펍으로 바꾸며 창원 원도심의 밤을 달아오르게 하고 있다.
시는 지난 11일 오동동문화광장에서 제6회 오동동아맥축제 개막식을 개최했다고 12일 밝혔다.
축제는 12일까지 오동동문화광장과 문화의거리 일원에서 이어진다. 오동동상인연합회가 주최·주관하고 창원시가 후원하는 이번 행사는 개막행사와 문화공연, 시민 참여 프로그램, 맥주·안주 판매부스, 푸드트럭 등으로 구성됐다. 지역 상인과 시민도 개막식에 참석했다.
개막식은 개식에 이어 김상수 오동동상인연합회장의 환영사, 강기윤 창원시장의 환영사와 건배사 순으로 진행됐다. 참석자들은 축제의 진행과 오동동 상권의 도약을 기원했다.
이번 축제는 아구포와 맥주에 문화공연과 시민 참여행사를 접목해 방문객이 오동동에 머물며 골목과 점포를 함께 둘러보도록 기획됐다. 행사 소비가 창동과 부림시장, 마산어시장 등 인근 원도심 상권으로 이어지도록 한 점도 특징이다.
첫날 문화광장 메인무대에서는 걸그룹 스위티를 시작으로 DJ 블랙콩, 혼성보컬팀 해피니스, DJ 카주가 공연했다. DJ DOC 특별공연도 이어지며 현장 분위기를 이끌었다. 문화의거리에서도 전자바이올린 안형수, K-POP 커버 댄스팀, DJ 블랙콩, 해피니스의 무대가 이어졌다.
둘째 날인 12일에는 MC와 함께하는 맥주게임을 비롯해 댄스팀 붐업걸, DJ 블랙콩, 오드리걸스, 레트로 걸그룹 포이즌, DJ 라라 등의 공연이 예정됐다. 맥주 빨리 마시기와 디스코 경연, 시민 참여 이벤트도 진행됐다.
행사장에는 아구포를 비롯한 안주와 먹거리를 판매하는 음식부스, 생맥주 판매부스, 푸드트럭, 기업 홍보부스도 운영된다. 주류 구매 때는 신분증 확인 후 성인인증 팔찌를 착용해야 한다.
강기윤 시장은 "오늘의 아맥축제는 오동동을 다시 활기찬 거리로 만들고자 애써 온 상인들의 땀과 정성으로 만들어졌다"며 "오동동의 먹거리와 문화, 골목의 매력을 살려 시민과 관광객이 다시 찾고 오래 머물고 싶은 원도심으로 성장할 수 있도록 함께하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com