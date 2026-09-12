시흥시, 추석 연휴 의료기관·약국 운영·응급실 24시간 가동

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 24일부터 27일까지 비상진료체계를 가동했다.
- 시화병원 등 3곳은 연휴 내내 24시간 응급실을 운영했다.
- 문 여는 의료기관·약국 정보는 누리집과 앱에서 확인했다.
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시화병원·신천연합병원·센트럴병원 24시간 응급실 가동...방문 전 확인 권장
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 추석 연휴인 오는 24일부터 27일까지 나흘간 의료 공백으로 인한 시민 불편을 최소화하기 위해 비상진료체계를 가동하고 문 여는 의료기관과 약국을 운영한다고 12일 밝혔다.
시에 따르면 연휴에 운영하는 의료기관과 약국 정보는 응급의료정보 누리집, 시흥시청 누리집, '응급의료정보제공' 앱, 안내 홍보물의 QR코드를 통해 확인할 수 있다. 아울러 시흥시보건소, 보건복지콜센터, 119구급상황관리센터, 경기도 콜센터를 통해서도 안내받을 수 있다.
응급환자 발생에 대비해 관내 시화병원, 신천연합병원, 센트럴병원 등 3곳은 연휴 기간 24시간 응급실을 정상 가동한다. 다만 의료기관별 진료 일정이 변경될 수 있으므로 방문 전 전화로 확인하는 것이 좋다.
시흥시보건소는 연휴 기간 응급진료체계 상황실을 가동하며 당직 의료기관과 휴일지킴이 약국의 운영 상황을 지속해서 점검할 계획이다.
이형정 시흥시보건소장은 "추석 연휴 동안 시민들이 의료서비스와 의약품을 이용하는 데 불편함이 없도록 비상진료체계를 차질 없이 운영하겠다"며 "경증 질환 등 응급 상황이 아닌 경우에는 문을 연 가까운 병·의원과 약국을 먼저 확인해 이용해 달라"고 당부했다.
1141world@newspim.com