광명시, 전국 최초 '지역공동체 자산화' 정책연구팀 가동·순환경제 구축

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 11일 지역순환경제 연구용역에 착수했다.
- 사회연대경제과에 지역경제전략연구센터팀을 신설했다.
- 시민·기업 상생 위한 5대 정책 연구를 추진한다.
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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 전국 최초로 지역공동체 자산화 정책을 전문적으로 다루는 연구 조직을 신설하고 지역순환경제 구축을 위한 정책 수립에 본격 착수했다.
광명시는 조직개편을 통해 사회연대경제과에 '지역경제전략연구센터팀'을 신설하고 지난 11일 대회의실에서 '지역공동체 자산 구축을 위한 지역순환경제 활성화 전략 수립 연구용역' 착수보고회를 개최했다고 12일 밝혔다.
지역공동체 자산화는 지역 내에서 창출된 부(富)가 외부에 유출되지 않고 소비·생산·재투자로 이어지도록 해 시민, 소상공인, 지역기업이 지속가능하게 동반 성장하는 생태계를 만드는 전략이다.
이번 연구용역은 오는 12월까지 진행된다. 센터는 용역을 통해 ▲기업 간 상호거래 연관 산업 발굴▲사회연대경제기업 전환 가능 산업군 발굴▲주체별(시민·기업·공공·앵커기관) 추진과제 수립▲성장단계별 핵심성과지표(KPI) 개발 등을 추진한다.
앞으로 지역경제전략연구센터팀은 ▲지역공동체 자산 확충▲지역기업 공공조달 및 수의계약 확대▲광명사랑화폐 실효성 강화▲지역 앵커기관 협력 촉진▲사회적금융 활성화 등 5대 분야를 중심으로 정책 연구를 이어간다. 전문성 강화를 위해 국내 전문가로 구성된 '지역경제자문단'도 운영할 예정이다.
박승원 광명시장은 "지역공동체 자산화 정책은 광명시흥 3기 신도시, 테크노밸리 조성 등 대변환기를 맞이한 광명시에 무엇보다 중요한 성장 전략"이라며 "지속가능한 지역 성장 기반을 구축해 시의 성과가 시민과 기업의 성장으로 환원되는 상생 도시를 만들겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com