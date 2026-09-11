최휘영 장관, 어연선 신임 국립어린이청소년극단 단장 겸 예술감독 임명

AI 핵심 요약beta
- 문체부 최휘영 장관이 11일 어연선 씨를 임명했다.
- 어연선은 국립어린이청소년극단 단장 겸 예술감독이 됐다.
- 임기는 3년이며 현장 경험으로 성장 기대를 받았다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부 최휘영 장관은 9월 11일 자로 국립어린이청소년극단 단장 겸 예술감독에 어연선 씨를 임명하고 임명장을 수여했다. 신임 단장 겸 예술감독의 임기는 3년이다.
어연선 신임 단장 겸 예술감독은 공연 연출가이자 예술 행정 분야 전문가로 활동해 왔다. 덕성여자대학교 국어국문학과 학사 및 동국대학교 문화예술대학원 연극예술학 석사를 취득하고 세종문화회관 공연기획팀장·예술단협력팀부장, 극단 '현장' 대표, 광명문화재단 대표이사 등을 지냈다.
국립어린이청소년극단은 2011년에 국립극단 내 어린이청소년극 연구를 위해 설립되었던 어린이청소년연구소로 출범했다. 이후 어린이 청소년 관객을 위한 공연제작과 연구개발의 전문성 확보, 학교·지역 협력 강화 필요성이 커짐에 따라 2025년에 독립된 별도 극단으로 분리, 개편됐다.
최휘영 장관은 "신임 단장 겸 예술감독이 그동안 축적해 온 현장 경험과 전문성을 바탕으로 우수 어린이·청소년극을 개발하고, 연극 생태계를 활성화하는 등 국립어린이청소년극단의 성장을 이끌어 갈 것으로 기대"한다고 밝혔다.
jyyang@newspim.com