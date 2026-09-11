김민석 "한동훈 때리면 김영삼 된다는 평론은 역사 왜곡이자 YS에 대한 모독"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 민주당 대표가 11일 한동훈을 김영삼에 빗댄 평론을 비판했다.
- 김 대표는 이를 역사 왜곡이자 고인 모독이라고 직격했다.
- 그는 한동훈의 공세를 검찰 잔당의 관종 정치라며 경고했다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 대표는 한동훈 무소속 의원을 김영삼(YS) 전 대통령에 빗대는 일각의 정치 평론에 대해 "역사적 대형 왜곡이자 김영삼 전 대통령에 대한 모독"이라고 비판했다.
김 대표는 11일 충북 청주시 충북도청에서 열린 현장 최고위원회의에서 "한동훈을 때리면 김영삼 대통령처럼 만들어주는 것이라는, 말도 안 되는 논평을 이른바 평론가라는 이름으로 하는 분들이 있다"며 "이는 견강부회이고, 이런 평론을 하는 분들은 이름을 걸고 TV에 나올 자격이 없다"고 직격했다.
그는 "김 전 대통령은 독재에 꼿꼿했고 5·18 정신을 자신의 정체성으로 지켰지만, 한동훈·이진숙은 전두환·윤석열 독재자에 고개를 숙인 사람들"이라며 "비교할 걸 비교해야지, 비교해선 안 될 사람들을 김 전 대통령과 비교하는 것은 고인에 대한 모독이자 민주 진영에 대한 모욕"이라고 목소리를 높였다.
김 대표는 김승원 법무부 장관 후보자를 겨냥해 공세를 펼치고 있는 한 의원을 향해 "검찰 개혁에 저항하는 검찰 잔당 세력의 사실상 내란 연속 행위가 한동훈의 '관종 정치'에 의해 드러나고 있다"고 지적했다.
이어 "불법 자료를 유출했건 인지하고 활용했건 모두 불법 자료 커넥션 세력인 만큼 이번 기회에 모두 색출해 처벌하게 될 것"이라고 경고했다.
또한 김 대표는 "총기 난사를 하다가 하다못해 이제는 김 후보자의 내연 사건을 운운하는 것까지 갔다"며 "대장동 골프 사진 조작에 필적하거나 이를 능가할 코미디 수준의 증거를 제시하려는 것 아니냐"고 꼬집었다.
그러면서 "김승원 후보자는 지켜보면 지켜볼수록 잘 된 인사이며 청문회만 안정적으로 진행하면 진실이 드러날 것"이라며 "한 의원에 대해서는 굳이 '아웃'이라는 단어를 쓰지 않아도 국민적 판단에서는 이미 아웃으로 가고 있다"고 덧붙였다.
allpass@newspim.com