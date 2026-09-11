국회, 이진숙 주최 집회에 "5·18 폄훼 깊은 유감…재발방지 대책 강구할 것"

AI 핵심 요약beta
- 국회사무처가 11일 이진숙 의원 집회 왜곡을 유감 표했다
- 국회 경내 행사서 5·18 폄훼와 혐오 반복됐다고 밝혔다
- 재발 방지 대책을 마련해 국회 품격을 지키겠다고 했다
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이진숙 주최 집회에 "국회, 극단적 혐오·갈등 공간으로 변질"
[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 국회사무처는 이진숙 국민의힘 의원이 주최한 국회 경내 집회에서 5·18 민주화운동 왜곡·폄훼 주장이 나온 데 대해 깊은 유감을 표하고 재발 방지 대책을 마련하겠다고 밝혔다.
11일 국회에 따르면 국회사무처는 지난 10일 입장문을 통해 "이번 행사에서 5·18 민주화운동에 대한 역사 왜곡과 명예훼손이 반복되고, 국회가 극단적 혐오와 갈등의 공간으로 변질된 것에 대해 깊은 유감을 표한다"고 했다.
국회사무처는 "국회 경내에서는 집회가 원칙적으로 제한되고 있으나 그동안 국회의원이 참석하는 경우에는 국회 내 행사와 의정활동의 특성을 고려해 허용해 온 관례가 있다"며 "국회는 국민의 대표가 대화와 토론을 통해 뜻을 모으는 공간인 만큼 국회 경내에서 이루어지는 행사 역시 국민의 눈높이와 국회의 품격을 함께 고려해야 한다"고 설명했다.
또 "국회 본청 앞 이진숙 국회의원이 참석한 '국민이 심판한다! 국민대회'에서 5·18 민주화운동에 대한 왜곡·폄훼 주장이 다시 제기되고, 이재명 대통령 영정사진까지 등장했다"고 짚었다.
해당 집회에서는 5·18 민주화운동에 북한군이 개입했다는 취지의 주장과 부정선거 구호 등이 나왔다.
국회사무처는 "국회는 앞으로 이와 같은 일이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 강구하겠다"고 강조했다.
chogiza@newspim.com