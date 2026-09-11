성일종 의원 "총리실 공무원 야당 의원에 공격성 발언…철저히 조사해야"

AI 핵심 요약beta
- 성일종 의원은 11일 총리실 공무원 발언 논란을 조사하라 촉구했다.
- 그는 공무원의 야당 의원 사찰은 삼권분립 훼손이라고 비판했다.
- 한성숙 총리에게 철저한 조사와 관련자 문책을 요구했다.
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"한성숙 총리, 책임지고 대국민 사과하라"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 성일종 국민의힘 의원은 11일 국무총리실 소속 공무원이 야당 국회의원을 향해 공격성 발언을 했다는 논란과 관련해 한성숙 국무총리에게 철저한 조사와 관련자 문책을 촉구했다.
성 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "국무총리실 과장이 기자들 틈에서 야당 국회의원을 향한 공격성 발언을 했다고 한다"며 "정치적 중립을 지켜야 할 공무원이 정치에 개입하고 정권에 충성하는 희한한 일이 벌어지고 있다"고 밝혔다.
그는 "이번 일은 이재명 정부에 충성하는 편향된 공무원들의 단순한 일탈로 넘길 수 없는 심각한 사안"이라며 "대통령이 국회를 무시하고, 여당 대표가 대법원장과 야당 의원을 내쫓겠다고 하는 집권 세력을 공무원들이 그대로 추종하고 있는 것 아니겠느냐"고 주장했다.
이어 한 총리를 향해서는 "모르쇠로 일관하면서 야당 의원 사찰 지적에 '적절치 않다'고 답했는데 사안의 심각성을 제대로 알고 하는 얘기인가"라며 "행정부 공무원의 야당 의원 사찰은 여야를 떠나 삼권 분립을 훼손하는, 민주주의 국가에서 절대 있어서는 안될 일"이라고 했다.
그러면서 "한 총리는 이번 사태에 대한 철저한 조사를 통해 관련자들을 엄중히 문책해야 한다"고 말했다.
앞서 한 의원은 전날 국회 로텐더홀 앞에서 김승원 법무부 장관 후보자를 둘러싼 의혹과 관련해 기자들과 질의응답을 진행했다.
이 과정에서 한 남성이 한성숙 국무총리가 김 후보자 관련 수사자료 유출 경위 등을 확인하도록 지시한 것을 두고 한 의원에게 공격적인 질문을 했다.
한 의원이 소속을 묻자 해당 남성은 자신을 "일반인"이라고 밝혔으나, 이후 국무총리실 기획총괄과장으로 확인됐다.
oneway@newspim.com