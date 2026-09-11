교촌치킨, 변우석 팬밋업 초대권 100명 추첨

AI 핵심 요약beta
- 교촌에프앤비가 11일 변우석 팬밋업 초청 행사를 알렸다.
- 11일부터 30일까지 앱서 윙콤비 세트 구매 시 자동 응모했다.
- 당첨자 100명은 10월 2일 안내하고 10월 13일 개최했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 교촌에프앤비가 브랜드 모델 배우 변우석과의 팬밋업 행사를 앞두고 신메뉴 '윙콤비' 세트를 구매한 고객 중 100명을 추첨해 초대한다.
팬밋업 세트 메뉴는 11일부터 30일까지 교촌치킨앱에서 판매된다. 고객 취향에 따라 두 가지로 구성했다. 단짠하고 매콤한 맛을 원하는 고객을 위한 세트1은 반반윙콤비(간장·레드), 웨지감자, 오리지널찰도그로 구성했고, 달콤 고소한 맛을 원하는 고객을 위한 세트2는 허니갈릭 윙콤비, 꽈배기, 퐁듀치즈볼로 구성했다.
메인 메뉴인 '윙콤비'는 반으로 자른 하프윙과 부드러운 정육순살을 한 팩에 담은 상품이다.
참여 방법은 간단하다. 행사 기간 앱에서 팬밋업 세트를 구매하면 별도 신청 절차 없이 자동 응모된다. 교촌 주문앱 ID당 응모 기회는 1회만 제공되며, 세트를 반복 구매해도 응모는 1회만 인정된다.
당첨자 100명은 10월 2일 교촌치킨 홈페이지와 개별 연락을 통해 안내될 예정이다. 팬밋업은 10월 13일 개최된다.
kji01@newspim.com