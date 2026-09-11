부산시, '1만원 임대료 빈점포 다시채움 프로젝트' 추진…상권 활성화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 11일부터 1만원 임대료 빈점포 사업을 모집했다.
- 장기 공실 점포를 창업·재도전 공간으로 바꿔 50곳을 지원했다.
- 임대료·인테리어를 보조하고 상권 회복을 노렸다.
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예비·재도전·확장 소상공인 대상
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 곳곳에 문 닫은 점포가 늘면서 상권 분위기가 무거워진 가운데 부산시가 월 1만원 임대료로 창업 기회를 제공하는 실험에 나섰다. 장기 공실을 창업 거점으로 전환해 골목 상권에 숨을 불어넣겠다는 구상이다.
부산시는 장기간 공실로 남아 있는 점포를 창업과 재도전의 공간으로 활용하는 '1만원 임대료 빈점포 다시채움 프로젝트' 1차 참여자를 11일부터 18일까지 모집한다고 밝혔다.
시는 BNK부산은행이 기부한 5억 원을 재원으로 총 50곳을 대상으로 시범 사업을 운영한다. 선정된 임차인은 월 1만 원의 임대료만 부담하며 시가 월 임대료 최대 100만 원과 인테리어 비용 최대 400만 원을 지원한다. 실제 임대료가 월 100만 원을 넘으면 초과 금액은 임차인이 부담한다.
시범 사업 대상지는 점포 집적도, 공실 현황, 상권 활성화 가능성 등을 종합해 부산대자율상권, 유엔남구대학로자율상권, 서동미로시장, 동래시장, 봉래시장 등 자율상권 구역과 전통시장 5곳을 선정했다.
이번 1차 모집에서는 이 가운데 입점이 가능한 빈 점포 30곳을 우선 대상으로 하고 이후 추가 확보되는 점포에 대해 차수별로 모집을 이어가 총 50곳 이상 신규 사업자 입점을 목표로 한다.
모집 대상은 신규 창업을 준비하는 예비 창업자뿐 아니라 폐업 후 재도전을 준비하는 소상공인, 사업장 확장을 계획하는 기존 사업자 등이다.
참여 희망자는 공고된 빈 점포 목록에서 희망 점포를 선택해 신청서를 작성한 뒤 이메일로 제출하면 된다. 시는 신청자의 적격 여부와 사업성 등을 심사해 최종 입점자를 선정할 예정이다.
시는 단순히 공실을 채우는 수준을 넘어 해당 상권에 안정적으로 정착하고 인근 상권과 함께 성장할 수 있는 입점자를 우선 선발한다는 방침이다. 올해 선정된 대상자에게는 4개월간 임대료와 인테리어 비용을 지원하고 향후 예산 여건에 따라 지원 기간 연장도 검토한다.
입점자의 사업 정착을 돕기 위해 일대일 전담 매니저를 배치해 입점 준비부터 초기 운영까지 지원하고 경영 여건과 수요에 따라 부산시 소상공인 지원사업과 연계한 맞춤형 지원도 제공할 계획이다.
전재수 시장은 "비어 있던 점포에 새로운 업종과 창업자가 들어서면 상권 이미지 개선과 방문객 증가에도 도움이 될 것으로 본다"며 "빈 점포가 새로운 창업과 도전의 공간으로 다시 채워지고 이러한 변화가 주변 점포 매출 회복 등 지역 상권 전체의 활력으로 이어지도록 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com