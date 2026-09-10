세종시 "재해복구 행정 절차 단축·기관 협력 강화"

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 10일 호우 피해 복구 행정절차 단축에 나섰다.
- 재해복구사업 TF 회의서 예산 집행과 조기추진을 점검했다.
- 병목 해소와 협력 강화로 주민 일상 회복을 앞당기기로 했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 지난 7월 집중호우 피해 지역의 조속한 일상 회복을 위해 재해복구사업 행정절차를 단축하고 기관 간 협력을 강화한다.
10일 시에 따르면 이날 재해복구사업 추진 현황 점검회의를 열고 호우 피해지역 복구사업의 조기 추진 방안을 논의했다.
이번 회의는 호우 피해 주민들의 신속한 생활 안정을 지원하기 위해 구성된 재해복구사업 조기추진 전담조직(TF)을 중심으로 마련됐다. 회의에서는 복구사업 예산 집행 상황과 행정절차 단축 방안을 집중적으로 논의했다.
특히 최근 기후변화로 집중호우 등 재해 발생 가능성이 커지고 있는 만큼 단순한 피해 복구에 그치지 않고 재발 방지까지 고려한 복구사업을 추진할 방침이다. 이를 위해 피해 복구 기간을 최대한 줄이고 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 병목을 해소할 수 있도록 관계기관 간 협력체계도 강화하기로 했다.
고성진 시민안전실장은 "이번 점검회의를 통해 복구사업에서 발생하는 병목현상을 즉시 해소하고 현장 중심의 지원을 강화하기로 했다"며 "피해 주민들이 하루빨리 안전한 일상으로 복귀할 수 있도록 모든 행정력을 집중해 조기 복구를 완수하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com