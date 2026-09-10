세종시의회, 의원·사무처 직원 대상 결산심사 실무교육

AI 핵심 요약beta
- 세종시의회가 10일 결산심사 교육을 했다.
- 의원·직원 대상 실무 중심 강의로 전문성을 높였다.
- 안신일 의장은 정례 교육을 지속하겠다고 했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회가 의원과 의회사무처 직원들의 결산심사 전문성과 실무역량을 높이는 데 초점을 맞춘 교육을 진행했다.
시의회는 10일 의회 대회의실에서 결산심사 주요 절차와 자료 분석, 예산 집행 및 사업 성과 점검 방법 등 실무 중심의 '2026년 제3차 자체법제교육'을 실시했다고 밝혔다.
이번 교육은 이정화 한국산업기술원 지방자치연구소 전임교수가 맡아 정례회 일정과 연계해 실제 결산심사에 활용할 수 있는 내용을 중심으로 진행됐다.
이 교수는 결산심사의 기본 개념과 절차를 비롯해 주요 검토 사항, 결산 자료 분석 방법 등을 설명했다.
특히 예산 집행의 적정성과 사업 성과를 점검하는 방법 등 실제 결산심사에 적용할 수 있는 다양한 사례를 제시해 참석자들의 실무 이해도를 높였다.
안신일 의장은 "이번 교육이 결산심사에 대한 직원들의 전문성을 한층 강화하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 회기 일정과 주요 의정활동에 맞춰 시의적절한 실무 중심 교육을 지속적으로 실시해 전문성을 갖춘 의회가 되도록 심혈을 기울이겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com