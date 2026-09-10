[현장톡] '최애의 사원' 강훈 "저도 누군가의 '최애' 되기 위해 열심히 해야죠"

[종로=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 강훈이 첫 주연작을 통해 배우로서 한 단계 성장했다.

지난 9일 서울 종로구에 위치한 카페에서 취재진과 '최애의 사원' 종영 기념 인터뷰를 진행한 강훈은 "처음 로코(로맨틱 코미디)를 하는 거라 떨리기도 하고 설레기도 했다. 많은 분들이 좋아해 주셔서 감사하게 생각하며 지내고 있다"며 "처음 주인공을 맡은 것이기도 해서 기분 좋은 부담을 느끼고 있었는데 재밌게 찍었다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 강훈. [사진=앤피오] 2026.09.10 moonddo00@newspim.com

강훈은 오래전부터 로코에 대한 욕심을 드러냈다고. 그는 "회사에도 예전부터 로코를 하고 싶다고 이야기했다. 대본이 들어와서 읽어봤는데 원했던 로코 느낌이었고 귀여운 드라마라는 생각이 들었다"고 출연 계기를 설명했다.

이어 "가장 젊고 예쁜 모습을 보여주기에는 로코만 한 장르가 없다고 생각했다"고 덧붙였다.

강훈은 캐릭터의 직업적 특성을 살리기 위해 외적인 부분에도 고민을 거듭했다. 그는 "회사에서도 집에서도 일을 하는 친구라 어떻게 보여줄까 생각했다"며 "머리 스타일이나 옷으로 변화를 줬다. 집에서는 편하게 머리를 내리고 회사에서는 갖춰진 모습을 보여주려고 했다. 공통점은 안경을 쓰는 것"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 강훈. [사진=앤피오] 2026.09.10 moonddo00@newspim.com

패션 플랫폼 대표라는 설정을 이해하기 위해 실제 패션 플랫폼 기업 대표들의 스타일을 찾아보기도 했다. 강훈은 "패션 플랫폼 회사가 쉽게 말하면 무신사 같은 곳이라 어떻게 입는 게 좋을지 찾아봤다"며 "'플랫폼 대표는 어떻게 입지?' 했는데 평범하게 입으시더라. 과하게 꾸미면 대표의 위엄도 없을 것 같았다"고 말했다.

강훈이 캐릭터를 표현하며 가장 중요하게 생각한 것은 남다름을 진심으로 사랑하는 것이었다. 그는 "다름이를 사랑하자는 생각을 했다. 사랑하지 않으면 표현이 안 된다고 생각했다"며 "남다름을 좋아하게 되면 눈빛이나 행동이 다 달라진다고 생각해서 그 부분을 중요하게 생각했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 강훈. [사진=최애의 사원] 2026.09.10 moonddo00@newspim.com

첫 주인공 작품을 처음 시청한 순간은 강훈에게 잊지 못할 기억으로 남았다. 그는 "찍을 때는 '최선을 다하자, 열심히 하자'는 생각이었다"며 "1화를 단체 관람했는데 지금까지 내가 해왔던 모든 게 파노라마처럼 지나갔다"고 당시를 떠올렸다.

강훈은 "주인공을 하고 싶다는 생각으로 일을 했는데 주인공 드라마가 TV에 나왔다는 생각에 마음이 이상해졌다"며 "지금껏 함께해왔던 대표님들이나 관계자들에게 연락했다. 그분들의 노력도 있었을 것이니 기분이 이상했다"고 말했다.

이어 "부모님께 전화해서 '나 주인공 했다'고 전화했다. 내가 목표했던 게 이뤄져서 기분이 좋았다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 강훈. [사진=앤피오] 2026.09.10 moonddo00@newspim.com

시청자들의 반응도 꼼꼼하게 확인했다. 강훈은 "'하기 정말 좋았다', '하기 잘한다' 이런 이야기를 듣고 싶었다"며 "작품의 배역으로 칭찬받는 게 좋다고 생각한다"고 말했다.

이어 "찾아보면 그런 반응이 조금 있는 것 같아서 좋았다"며 "주인공으로 처음 모습을 보여준 거라서 다 찾아봤다. 외국 반응도 번역을 눌러서 봤다"고 말했다.

강훈에게 남다름은 자신의 과거와도 맞닿아 있는 캐릭터였다. 강훈은 "대본을 읽었을 때 다름이와 나의 싱크로율이 맞다고 생각한 게, 내가 연기를 처음 시작한 게 최애를 만나기 위해서였다"고 털어놨다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 강훈. [사진=앤피오] 2026.09.10 moonddo00@newspim.com

강훈은 "나는 예능 프로그램을 통해 최애를 만났고 더 열심히 해야겠다는 생각을 했다"며 "그게 딱 다름이의 모습처럼 느껴져서 좋았다"고 말했다.

이어 "이제는 나도 누군가의 최애가 되기 위해서 열심히 하자고 생각하고 있다"고 자신의 새로운 목표를 밝혔다.

예능을 통해 대중에게 먼저 얼굴을 알린 것에 대해서는 부담이 없다고 했다. 강훈은 "예능으로도 많이 알려져 있지만 부담스럽지는 않다"며 "연기로 보여줄 수 있다고 생각한다. 어렸을 때부터 배우라는 직업을 목표로 열심히 살았기 때문에 그런 부담은 없다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 강훈. [사진=앤피오] 2026.09.10 moonddo00@newspim.com

예능 활동이 뜸해진 이유 역시 연기에 집중하기 위해서라고 설명했다. 그는 "예능 활동을 뜸하게 하려고 뜸한 건 아니다"라며 "드라마 팀에 피해가 되면 안 된다고 생각해서 지금은 드라마에 집중하고 있다"고 말했다.

이어 "텀이 있을 때 출연하려고 생각 중이다. 예능을 너무 좋아하는 사람이라서 언제든 준비돼 있다"고 덧붙였다.

강훈에게 '최애의 사원'은 배우를 꿈꾸며 달려온 시간 끝에 처음으로 목표를 이룬 작품이기도 하다. 그는 "처음으로 내가 목표를 이룬 작품이었다"며 "좋은 감독님과 작가님, 배우들과 촬영했던 잊지 못할 추억 같은 작품"이라고 말했다.

이어 "가장 힘들 때 꺼내보고 싶은 추억"이라고 작품을 향한 각별한 마음을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 강훈. [사진=앤피오] 2026.09.10 moonddo00@newspim.com

빠른 성공보다는 자신에게 맞는 속도로 꾸준히 사랑받는 배우가 되고 싶다는 강훈이다. "갑자기 스타가 되는 건 좋은 일이지만 지금의 속도가 나한테는 잘 맞는 것 같다"며 "지금처럼 천천히 사랑받으며 점점 많은 사랑을 받는 배우가 되겠다는 생각으로 계속 가고 있다"고 말했다.

끝으로 강훈은 "연기 잘한다는 말을 듣고 싶어서 열심히 더 공부하고 있다"며 "잘하는 사람이 돼야겠다고 생각해서 열심히 하려고 하고 있다"고 앞으로의 각오를 밝혔다.

moonddo00@newspim.com