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'최애의 사원' 강훈·김혜준·차우민, 비하인드도 설렘…"팀워크 최고"

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  • 강훈·김혜준·차우민이 8월 3일 첫 방송하는 ‘최애의 사원’ 호흡을 자신했다.
  • 세 배우는 서로 배려하고 응원한 현장 분위기를 전하며 친밀함을 드러냈다.
  • ‘최애의 사원’은 신입사원의 오피스 성장과 삼각 로맨스를 그렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 강훈, 김혜준, 차우민이 '최애의 사원'에서 완벽한 호흡을 예고했다.

내달 3일 저녁 8시 45분에 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'에서 심쿵 유발 오피스 삼각 로맨스를 그려낼 강훈, 김혜준, 차우민이 직접 서로와의 호흡에 대한 이야기를 전해 본방 사수 욕구를 끌어올리고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 최애의 사원 촬영 현장. [사진=tvN] 2026.07.31 moonddo00@newspim.com

'최애의 사원'은 '최애'를 만나려다 '최애의 사원'이 된 신입사원 남다름의 오피스 성장 로맨스다. 각광받는 패션 플랫폼 기업 아펠로에서 펼쳐질 대표 강하기(강훈)와 신입사원 남다름(김혜준), 슈퍼스타 이찬(차우민)의 예측 불가 삼각관계에 관심이 집중되는 가운데 이를 그려낼 세 배우의 합에도 눈길이 쏠리는 상황.

배우들과의 연기 호흡에 대해 "두말할 것도 없었다"는 말로 깊은 애정을 드러낸 강훈은 "김혜준 배우는 밝은 에너지를 많이 줬다. 이번 작품으로 만나기 전부터 김혜준이란 배우의 팬이었어서, 언젠가 꼭 같이 연기하고 싶다고 생각했는데 이렇게 만나게 돼서 행복했다. 차우민 배우는 늘 친절하고 겸손한 태도로 촬영 분위기를 좋게 만들어줬고 덕분에 좋은 에너지를 받을 수 있었다. 좋은 사람이자 좋은 동생을 얻은 것 같다"고 말했다.

김혜준 역시 "현장 분위기가 좋아서 촬영가는 게 늘 즐거웠다. 첫 로코라 두 분과의 호흡이 중요하다고 생각했는데 걱정이 무색할 만큼 좋았다"고 전했다. 가장 많은 촬영을 함께한 강훈에 대해서는 "제가 어려워할 때 누구보다 먼저 문제를 해결해 주려 했고 많은 힘이 되어주셨다"고 설명했고, 차우민은 동생이지만 오빠처럼 잘 챙겨줬다고 말하며 "늘 본인보다 상대를 먼저 생각해 준 덕분에 배려받으면서 촬영할 수 있었다"고 엄지를 치켜세웠다.

"D.N.X 뮤직비디오 촬영 날, 두 분이 촬영이 없음에도 현장에 와서 응원해 주셨다"는 훈훈한 에피소드를 밝힌 차우민은 "강훈 선배님과 친구 역할이라 처음에 고민이 많았는데 먼저 다가와 편하게 해주셔서 친해질 수 있었다. 김혜준 선배님은 매 리허설마다 불편한 게 있는지 항상 먼저 물어봐 주셔서 저도 많이 배울 수 있었다"며 고마움을 드러냈다.

함께 공개된 사진에는 열정으로 가득한 강훈, 김혜준, 차우민의 본업 모멘트가 고스란히 담겨있다. 작품 속 장면을 촬영하고 있는 생생한 순간은 물론 현장 곳곳에서 대본과 자료에 집중하는 배우들에게서는 열띤 의욕이 느껴지고 있다. 더불어 같이 셀카를 찍고, 의견을 나누는 등 남다른 케미스트리를 예감케 하는 모습들도 더해져 기대가 커지고 있다.

tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'은 8월 3일 저녁 8시 45분에 첫 방송된다.

moonddo00@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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