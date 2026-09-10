거창군, 독거노인 돌봄 강화 위한 실전형 교육…고독사 예방 체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 거창군은 10일 생활지원사 126명 대상 교육을 했다.
- 고독사 징후 조기 발견과 신속 대응 역량을 높였다.
- 지역 복지안전망을 강화해 고립 위험을 줄이기로 했다.
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복지 안전망 단계적 강화 교육
[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군이 독거노인의 일상 변화를 가장 먼저 접하는 생활지원사를 대상으로 실전형 교육을 실시하며, 일상 점검을 통한 사회적 고립·고독사 예방 체계 강화에 나섰다.
군은 10일 미래농업복합교육관에서 관내 노인맞춤돌봄서비스 제공기관 소속 생활지원사 126명을 대상으로 2026년 2차 사회적 고립 및 고독사 예방 실전대응 교육을 실시했다고 밝혔다.
이번 교육은 홀로 사는 어르신 가정을 정기적으로 방문하는 생활지원사의 역할을 재점검하고 고독사 위험 징후를 조기에 발견해 위기 상황에 신속히 대응할 수 있도록 현장 대응 역량을 강화하는 데 목적을 뒀다.
군은 특히 일상적인 안부 확인 과정에서 나타나는 작은 변화도 위험 신호로 이어질 수 있다는 점에 주목해 생활지원사를 중심으로 한 생활밀착형 돌봄 체계를 촘촘히 구축하는 방향으로 교육을 설계했다.
이날 교육에는 부산영도경찰서 권종호 경감이 강사로 참여해 사회적 고립 가구의 일상 속 이상 징후를 식별하는 요령, 위기 가구 발견 시 신속한 신고 및 공적 지원 연계 절차, 돌봄 현장 방문자의 안전 수칙 등을 실제 사례와 함께 설명했다.
이홍기 거창군수는 "생활지원사는 매일 어르신을 찾아 가장 가까이에서 일상을 살피는 만큼 위기 징후를 포착하고 지원할 수 있는 중요한 역할을 수행하고 있다"며 "앞으로도 생활지원사의 역량강화와 소진 예방 교육 등의 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.
군은 지난 6월에도 명예사회복지공무원과 유관기관 관계자 등 170명을 대상으로 사회적 고립 및 위기 대응 관련 교육을 실시한 바 있다.
군은 대상별 맞춤형 교육을 지속해 지역 내 사회적 고립 위험을 줄이고 생활지원사와 명예사회복지공무원, 관계 기관을 연계한 복지 안전망을 단계적으로 강화해 나간다는 계획이다.
yun0114@newspim.com