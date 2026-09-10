사회연대경제박람회 11월 고양 킨텍스서 개최…37개 기관 공동 추진

AI 핵심 요약beta
- 행안부가 10일 사회연대경제박람회 추진위를 출범했다
- 37개 기관은 11월 고양 킨텍스 행사 준비에 나섰다
- 각 기관은 프로그램·홍보·평가 협력 방안을 논의했다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부와 지방정부, 공공기관, 사회연대경제 조직 등 37개 기관이 오는 11월 열리는 '제8회 대한민국 사회연대경제박람회 및 국제컨퍼런스'의 성공적인 개최를 위해 공동 준비에 나선다.
행정안전부는 10일 정부세종청사에서 '제8회 대한민국 사회연대경제박람회 및 국제컨퍼런스' 민관공동추진위원회 출범식과 첫 회의를 개최했다고 밝혔다.
민관공동추진위원회는 오는 11월 27일부터 29일까지 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 박람회와 국제컨퍼런스의 성공적인 운영을 지원하기 위해 구성됐다.
위원회에는 행안부를 비롯해 고용노동부, 보건복지부, 중소벤처기업부, 기획예산처 등 관계부처와 개최지인 경기도·고양시, 정부 산하 공공기관, 사회연대경제 부문별·연합조직과 지원조직, 학계 등 37개 기관이 참여한다.
이날 출범식에는 전문가와 관계기관 관계자 등 60여 명이 참석해 행사 준비 방향과 기관별 협력 방안을 논의했다.
위원회는 박람회와 국제컨퍼런스 기본·실행계획을 검토하고 기관별 역할과 협력 사항을 조정한다. 행사 종료 후에는 성과평가를 통해 개선 과제를 발굴해 다음 박람회 운영에 반영할 계획이다.
첫 회의에서는 행사 기본계획과 분과위원회 구성·운영 방안, 향후 일정 등이 논의됐다. 참여 기관들은 기획과 홍보, 프로그램 운영, 성과평가·확산 등에 각 기관의 전문성과 현장 경험을 활용하기로 했다.
올해 박람회는 '지속가능한 미래, 사회연대경제가 일상으로'를 표어로 열린다. 행안부·경기도·고양시와 민관공동추진위원회 참여기관이 공동 개최하고 행안부·경기도·고양시·경기도사회적경제원이 공동 주관한다.
행사에서는 개막식과 국내외 사례를 공유하는 국제컨퍼런스를 비롯해 대학생 사회연대경제 임팩트 경진대회, 청소년 아이디어 대회, 사회문제 해결 원탁회의, 포상수여식 등이 진행된다.
사회연대경제 정책과 현장 우수사례를 소개하는 전시관도 마련된다. 전국 사회연대경제기업의 제품과 서비스를 체험하고 문화예술 공연을 즐길 수 있는 참여형 프로그램도 운영할 예정이다.
행안부와 경기도, 고양시, 경기도사회적경제원은 민관공동추진위원회 논의를 토대로 세부 프로그램을 확정하고 다음 달부터 누리집과 생활접점 공간 등을 활용한 대국민 홍보에 나선다.
진명기 행안부 자치혁신실장은 "지난해 10월 행정안전부가 사회연대경제 정책 총괄부처로 지정되고 '사회연대경제기본법' 제정 이후 처음으로 개최하는 박람회"라며 "관계기관과 현장의 역량을 모아 내실 있게 준비하겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com