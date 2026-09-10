하츠투하츠, '숨바꼭질2' 최초 걸그룹 플레이어 출격…4444초 생존 사투

AI 핵심 요약beta
- 하츠투하츠가 11일 공개되는 숨바꼭질2 4회에 출격했다.
- 낡은 영화관서 괴담 속 마리오네트와 생존 게임을 벌였다.
- 4444초 안에 데드피스를 찾고 탈출할지 주목된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 '숨바꼭질2' 최초의 걸그룹 플레이어로 출격해 극한의 공포 속 생존 게임을 펼친다.
11일 오후 6시 공개되는 엠넷플러스 오리지널 '숨바꼭질2' 4회에서는 사람들의 발길이 끊긴 낡은 영화관을 배경으로 하츠투하츠가 숨 막히는 생존 사투를 펼친다. 코르티스, 알파드라이브원, 제로베이스원에 이어 네 번째 플레이어로 나선 하츠투하츠는 '숨바꼭질' 시리즈 최초 걸그룹 플레이어로 출격해 글로벌 K-팝 팬들의 이목을 집중시키고 있다.
공개된 포스터 속 "가면 뒤의 너", "다음은 너야"라는 서늘한 카피와 누군가에게 조종당하는 듯한 비주얼은 오싹한 분위기를 자아낸다. 앞서 공개된 영상에서도 불 꺼진 상영관에서 상상하지 못한 괴담 이야기를 전해 들은 멤버들의 모습이 포착돼 긴장감을 더했다. 이어 영화 보고 가라는 스토리텔러의 제안에 "저 집에 가야 할 것 같아요"라며 당황하거나, 극한의 공포 속에서 유하의 "너무 무서워", 주은의 "나 그만하고 싶어", 에이나의 "와, 나 진짜 못 하겠어" 등 멤버들의 무방비 리얼 리액션이 쏟아져 본편에 대한 궁금증을 높인다.
이번 에피소드는 관객들의 혹평을 견디지 못하고 폭주해 버린 미치광이 영화감독의 잔혹한 괴담을 배경으로 펼쳐진다. 자신의 작품을 비난한 관객들을 작업실로 데려와 마리오네트 인형으로 만든 뒤, 실을 당겨 억지로 웃는 표정을 짓게 하거나 가짜 박수를 치게 했다는 것. 술래가 되어 영화관을 배회하는 섬뜩한 마리오네트를 피해, 하츠투하츠가 4444초 안에 숨겨진 데드피스를 찾고 무사히 탈출할 수 있을지 이목이 집중된다.
하츠투하츠 편은 11일 오후 6시 엠넷플러스에서 독점 공개되며, 애플리케이션은 물론 PC와 모바일 웹에서도 편리하게 시청할 수 있다. 이어 오는 12일 오후 11시 Mnet에서도 방송된다.
moonddo00@newspim.com