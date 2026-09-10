올아워즈, 10일 미니 6집 '언바운드' 발매…음악적 색깔 확장

AI 핵심 요약beta
- 올아워즈가 10일 여섯 번째 미니앨범을 발매했다.
- 신보는 다크 서사 연장선으로 정체성을 담았다.
- 타이틀곡은 EDM·메탈코어 결합한 하이브리드곡이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 올아워즈가 확고한 정체성을 담은 신보로 돌아온다.
올아워즈는 10일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 여섯 번째 미니앨범 '언바운드(UNBOUND)'를 발매한다.
이번 신보는 전작 '노 다웃(NO DOUBT)'에서 구체화된 다크 서사 스토리라인의 연장선인 앨범이다.
올아워즈는 타인이 만든 기준과 시선, 정해진 질서에서 벗어나 스스로 선택한 항로를 향해 나아가며 마침내 누구도 대신할 수 없는 자신들만의 확고한 아이덴티티를 구축할 예정이다.
타이틀곡 '댕댕(DANG DANG)'은 EDM의 리듬감과 메탈코어의 사운드 질감을 한 트랙 안에 넣은 하이브리드 트랙이다. 거친 풍랑 속으로 스스로 뛰어드는 항해를 그린 가사가 특징이다.
특히 멤버들이 작사에 참여해 진정성을 더했다. 올아워즈는 거짓된 낙원을 뒤로하고 스스로 선택한 항로로 나아가는 화자로 변해 자신들이 전하고자 하는 메시지를 선명하게 보여준다.
더블 타이틀곡 '합(HOP)'은 강렬한 트랩 비트와 록 사운드를 결합한 하이브리드 힙합 장르의 곡으로, 정해진 기준에서 벗어나 자신만의 방향을 찾아가겠다는 당찬 메시지와 간결한 후렴구가 돋보인다.
앞서 선공개돼 밀도 높은 군무와 폭발적인 에너지로 올아워즈만의 강렬한 존재감을 증명했다.
멤버들이 전곡 작사와 작곡에 이름을 올리며 '셀프 프로듀싱 아이돌'로서 성장 가능성 보여주고 있는 올아워즈가 '언바운드'로 펼칠 음악 세계에 궁금증이 더해진다.
올아워즈는 10일 오후 6시 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 신곡 무대를 음악방송 최초로 선보인다.
alice09@newspim.com