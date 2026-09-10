풀무원, 드론으로 신선식품 배송한다

AI 핵심 요약beta
- 풀무원이 10일 출출박스 드론 배송 사업을 시작했다
- 충남 당진 난지도에 신선식품 라스트마일 체계를 구축했다
- 두부·피자 등 취급하고 전화 주문도 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 풀무원이 무인 키오스크 플랫폼 '출출박스'로 주문받은 뒤 드론으로 신선식품을 배송하는 사회공헌 사업 '신선식품 도서·산간 드론 배송'을 10일 시작한다고 밝혔다. 식품 공급이 취약한 산간·도서 지역, 이른바 '식품 사막'에 유통망을 조성해 거주민과 관광객에게 신선식품을 적시에 공급하겠다는 취지다.
출출박스 주문 앱을 통해 주문, 결제, 드론 배송이 한 번에 이뤄지며 풀무원의 콜드체인 물류 인프라와 드론 전문 업체의 배송 시스템이 연계된다. 풀무원은 소비자 수요예측을 거쳐 구성한 제품을 각 지역 MFC(Micro Fulfillment Center, 소규모 물류 거점)로 먼저 보낸 뒤, 고객이 출출박스 앱으로 주문하면 MFC에서 신선 보관 제품을 드론에 실어 지정 장소까지 라스트마일 배송하는 구조로 운영한다.
2019년 론칭한 출출박스는 그동안 기업·공공기관 직원 복지용으로 주로 쓰여 왔으나, 이번 사업을 계기로 사회공헌 영역까지 활용 범위를 넓혔다.
첫 서비스 지역은 충남 당진시 난지도다. 풀무원은 당진시, 드론 업체 니나노컴퍼니와 함께 3자간 '드론 기반 생활물류 배송 서비스 업무협약(MOU)'을 맺고 시스템 도입을 준비해 왔다. 지난 7월31일 당진시 주도로 섬 지역 맞춤형 정기 드론 물류 서비스 시연회가 열렸고, 당시 참여 주민들의 요청 사항이 출출박스 품목 구성에 반영됐다.
취급 품목은 두부, 콩나물, 낫토 등 냉장 신선식품과 피자, 치킨 등 냉동 간편식까지 아우른다. 주문은 기본적으로 출출박스 앱으로 진행되지만, 디지털 취약계층을 위한 보조 수단으로 전화 주문도 지원한다.
풀무원 관계자는 "주문 및 결제 플랫폼과 냉장, 냉동 보관 인프라, 드론 배송을 연계해 기존 물류망이 닿기 어려운 지역에도 신선식품을 안정적으로 공급할 수 있는 새로운 배송 모델을 구축했다는 데 큰 의미가 있다"고 말했다.
fineview@newspim.com