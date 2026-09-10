[MLB] 이정후 동점 2루타 이어 위트컴이 역전타...SF, 7-6 역전승

AI 핵심 요약beta
- 이정후가 10일 샌프란시스코전서 2안타 2타점 쳤다
- 8회말 동점 2루타로 추격의 불씨를 살렸다
- 위트컴 적시타로 샌프란시스코가 7-6 역전승했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
3연승 달린 샌프란시스코, 시즌 첫 스윕
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = WBC에서 함께 태극전사로 활약했던 이정후와 한국계 팀동료 셰이 위트컴의 활약으로 샌프란시스코이 짜릿한 역전승을 거뒀다.
이정후는 10일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 메이저리그 정규시즌 홈경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 2안타 2타점 1득점으로 맹활약했다. 이정후의 시즌 타율은 0.279에서 0.281로 상승했다.
2회말 선두 타자로 나선 이정후는 풀카운트 승부 끝에 상대 투수의 6구째를 밀어쳐 좌전 안타를 터뜨렸다. 후속 타자의 땅볼로 2루에 진루했으나 후속 타선이 삼진으로 물러나며 득점으로 이어지지는 못했다. 4회말 유격수 땅볼, 7회말 우익수 뜬공으로 물러났지만 타구 속도는 양호했다.
하이라이트는 8회말에 나왔다. 샌프란시스코는 1-6으로 끌려가던 8회말 대반격에 나섰다. 연속 적시타로 4-6까지 추격한 2사 1, 2루 찬스에서 이정후가 타석에 들어섰다. 이정후는 풀카운트 접전 끝에 8구째 슬라이더를 받아쳐 우측 담장을 직접 때리는 총알같은 2타점 동점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 29번째 2루타로 스코어는 6-6이 됐다.
이정후는 역전의 발판까지 마련했다. 2루에 안착한 이정후는 후속 타자 위트컴이 가운데 담장을 직겨하는 적시 2루타를 날려 홈을 밟아 역전 득점을 기록했다. 샌프란시스코는 8회말에만 대거 6점을 뽑아내며 7-6 뒤집기를 완성했다.
7-6 역전승을 거둔 샌프란시스코는 3연승을 달리며 시즌 첫 스윕을 달성했다.
psoq1337@newspim.com