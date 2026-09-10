전국 광역단체장 9월 10일 일정

AI 핵심 요약beta
- 우상호 강원도지사는 10일 강원새마을 대회와 간담회를 했다
- 신용한 충북지사는 10일 경제회의와 체전 개회식에 참석했다
- 전재수 부산시장은 10일 현장방문과 대사 접견을 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲우상호 강원도지사
-제3회 강원새마을 한마음대회 (10:30 원주양궁장)
-강원혁신도시 공공기관장 간담회 (14:00 강원혁신도시발전지원센터)
▲신용한 충북지사
-충북 경제기관‧단체 합동 전략회의(10:00 대회의실)
-특별교통수단 LH 업무협약(14:00 여는마당)
-충북연구원 타운홀미팅(15:45 충북연구원)
-제65회 충북도민체전 개회식(18:00 음성)
▲이철우 경북도지사
- 2026 경북바이오산업 엑스포 개막식(10:00 안동체육관)
- 정밀발효 기반 바이오푸드테크산업 육성 업무협약식(10:30 안동체육관)
- 2026년 경상북도 사회복지대회( 13:30 스탠포드호텔 안동)
▲추경호 대구광역시장
- 5차 비상경제대책회의(09:00 대구상인회관)
- 양성평등 페스타 개막식(11:00 삼성창조캠퍼스)
- 도시철도 4호선 공론화위원회 출범식(13:30 산격청사 대회의실)
▲허태정 대전시장
-제262차 대전경제포럼 조찬세미나(7:00 호텔ICC)
-시 정책자문단 위촉식(9:00 대회의실)
-「제1회 찾아가는 열린 시장실」(10:00 충무타올)
-대전광역시 AI혁신전략위원회 제1차 회의(15:00 중회의실)
▲조상호 세종시장
-추석맞이 관계기관 합동 교통안전 캠페인(8:00 정부세종청사 정류장)
-2026년 제1회 전국노동감독협의회(10:00 서울지방고용노동청)
-장애인 인권보호를 위한 유관기관 간담회(14:30 집현실)
-사회복지의 날 기념행사(16:00 비오케이아트센터)
▲박수현 충남지사
-시군문화원장 간담회(11:00 중회의실)
-·시군 합동 투자협약식(15:40 대회의실)
▲민형배 전남광주특별시장
- 전남광주통합특별시 반도체AI 대전환 국제포럼(10:00 광주상의)
- 2026 에이스 페어 개막식(14:00 김대중컨벤션센터)
▲ 박찬대 인천시장
- 인천시의회 임시회 시정질문 (10:00)
▲전재수 부산시장
- 임용장 수여식-시 산하 공공기관장( 11:20 의전실)
- 북항 돔 아레나 관련 현장방문( 14:00 부산항국제전시컨벤션센터)
- 접견-주한영국대사(16:00 국제의전실)
- 세븐브릿지투어 최종점검 보고회( 16:30 영상회의실)
- 부산일보 창간 80주년 기념식(18:00 롯데호텔부산)
▲박완수 경남지사
- 적십자 봉사원 대회(13:30 KBS 창원홀)
[전국 종합=뉴스핌]
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