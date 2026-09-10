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[르포] 뼈대는 그대로, 집은 새롭게…포스코이앤씨 리모델링 현장 가보니

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AI 핵심 요약

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  • 포스코이앤씨가 9일 분당 느티마을4단지 리모델링 현장을 공개했다.
  • 기존 골조를 살려 지하주차장과 세대 증축을 병행한 방식이다.
  • 둔촌포레 준공 사례로 리모델링 기술력과 실적을 입증했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'리모델링 강자' 포스코이앤씨 현장방문
느티마을4단지, 수평·수직·별동증축 나서
주차·평면·조경까지 바꾼 더샵 둔촌포레

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 기존 아파트를 모두 허물지 않고 골조를 활용하는 리모델링 방식 노후 공동주택의 대안으로 자리잡고 있다. 이 분야에서 꾸준한 실적을 쌓아온 포스코이앤씨가 수주를 넘어 실제 시공 경험을 쌓으며 기술력을 다지는 모습이다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 지난 9일 방문한 경기 성남시 분당구 정자동 느티마을4단지 리모델링 공사 현장. 2026.09.09 chulsoofriend@newspim.com

◆ "기존 아파트 살린 채 지하로…골조 보강 힘 썼죠"

지난 9일 오전 경기 성남시 분당구 정자동 느티마을4단지 리모델링 공사 현장. 현장 안으로 들어서자 일반 신축 아파트 공사장과는 다른 풍경이 펼쳐졌다. 외벽과 내부 마감재 대부분은 철거됐지만 수십 년간 아파트를 지탱해온 콘크리트 골조는 곳곳에 그대로 남았다.

건물 사이를 따라 지하로 내려가면 차이는 더 선명했다. 기존 아파트를 철거하지 않은 채 동과 동 사이에 지하주차장을 새로 만들고 있었다. 이재호 느티마을4단지 리모델링 현장소장은 "지상 구조물은 한 층씩 위로 올리면 되지만 지하 공간을 만드는 것은 다르다"며 "땅을 파기 전에 전체 구조물을 지지할 수 있는 철골 기둥을 먼저 설치하고 슬래브(slab)와 벽, 기둥을 만들면서 아래로 내려간다"고 설명했다.

느티마을4단지는 1994년 준공됐다. 기존 1006가구에서 수평·수직증축과 별동 신축을 통해 143가구를 새로 확보해  1149가구로 늘어난다. 지하주차장은 지하 4층까지 확대해 기존 601대였던 주차공간을 1966대로 늘린다. 가구당 약 1.66대 수준이다. 준공은 2027년 10월 예정이다. 늘어나는 물량은 일반분양으로 공급된다. 포스코이앤씨는 이달 입주자 모집공고를 내고 분양에 나설 예정이다. 

리모델링은 새 건물을 짓는 것보다 기존 구조물을 얼마나 정확하게 파악하고 신축부와 연결하느냐가 중요하다. 포스코이앤씨는 철거 단계부터 건축정보모델링(BIM)으로 공정을 검토하고 3D스캐닝으로 기존 구조물의 위치와 치수, 변형 등을 측정해 시공에 반영하고 있다. 기존 골조와 새로 만드는 골조 사이의 오차를 줄이기 위해서다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 지난 9일 방문한 경기 성남시 분당구 정자동 느티마을4단지 리모델링 공사 현장. 가구 내부를 수평증축했다. 2026.09.09 chulsoofriend@newspim.com

◆ 앞뒤로 넓히고 위로 올리고…가구수 확 늘려

공사용 엘리베이터를 타고 세대 내부로 올라가자 이 같은 공사의 흔적을 직접 볼 수 있었다. 오래된 콘크리트 벽에는 과거 외벽에 있던 요철이 남아 있었고 그 바깥으로는 새 바닥과 벽이 이어졌다.

이 소장은 "기존 외벽 바깥으로 새로운 공간을 만들고 앞뒤와 측면으로 가구를 넓히는 방식"이라며 "원래 있던 구조물을 유지해야 하기 때문에 어디까지 철거하고 어느 부분을 새 구조물과 연결할지 판단하는 과정이 중요하다"고 말했다.

가구별 증축 방식도 위치에 따라 달랐다. 기존 편복도와 발코니 일부를 철거한 뒤 앞뒤로 면적을 확장했다. 건물 양끝에 위치한 가구는 측면 방향으로도 공간을 추가했다. 이를 이유로 기존 2베이 평면이 창을 더 확보한 구조로 바뀌는 가구도 생겼다. 동 가운데에 위치한 가구는 양 옆으로도 집이 있어 측면증축이 어려운 탓에 기존 계단실 등 사용할 수 있는 공간을 재구성하는 식으로 평면에 변화를 줬다.

현장 밖에서는 기존 동 옆으로 새로 짓는 별동도 볼 수 있었다. 겉으로는 하나의 건물처럼 보이지만 신축부는 기존 동과 약 30cm 간격을 두고 지어진다. 이 소장은 "기존 구조물과 신축 부분은 층고가 달라 바람이나 지진 등에 따라 움직이는 폭도 달라질 수 있다"며 "서로 충돌하지 않도록 약 30cm를 띄워 별도 구조로 시공했다"고 설명했다.

포스코이앤씨가 이 같은 리모델링 사업을 본격화한 것은 2014년부터다. 2012년부터 전담 조직을 준비한 뒤 설계와 구조안전, 사업기획, 시공을 아우르는 인력을 확보했다. 올해까지 서울과 수도권을 중심으로 총 46개 단지, 4만7562가구를 수주했다. 누적 수주액은 약 14조3000억원이다.

사업 수행 사례도 쌓였다. 개포우성9차를 리모델링한 '개포 더샵 트리에'를 2021년 12월 준공한 데 이어 더샵 둔촌포레를 2024년 10월, 국내 수직증축 준공 사례인 '잠실 더샵 루벤'을 2025년 3월 준공했다. 2023년에는 느티마을3·4단지와 무지개마을 4단지 공사를 잇따라 시작했다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 지난 9일 방문한 서울 강동구 더샵 둔촌포레(둔촌현대1차 리모델링) 정문의 모습. 2026.09.09 chulsoofriend@newspim.com

◆ 40년 된 아파트에 지하주차장·놀이터 생겼다

오후에 찾은 서울 강동구 더샵 둔촌포레에서는 리모델링을 마친 아파트의 모습을 살펴볼 수 있었다. 공사 현장에서 철골과 콘크리트로 보였던 리모델링 기술이 완공 단지에서는 입주민이 사용하는 생활 공간으로 재탄생했다.

더샵 둔촌포레는 1984년 준공된 둔촌현대1차를 리모델링한 단지다. 2021년 9월 착공해 2024년 10월 준공했다. 포스코이앤씨가 준공한 리모델링 단지 가운데 처음으로 500가구를 넘긴 곳이다.

기존 5개동에는 수직증축을 적용하지 않고 세대 전면과 후면을 넓히는 수평증축만 진행했다. 여기에 기존 동 사이 유휴공간에 3개동을 별도로 신축해 기존 498가구에서 572가구로 74가구를 늘렸다.

기존 건물의 높이도 그대로 유지했다. 종전 11~14층이던 5개 동을 위로 더 올리는 대신 앞뒤로 공간을 확장하고, 별동을 새로 지어 일반분양 물량을 확보하는 방식을 택했다. 

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 지난 9일 방문한 서울 강동구 더샵 둔촌포레(둔촌현대1차 리모델링) 단지 내부의 모습. 과거 지상주차장이었던 곳에 조경이 식재돼 있다. 2026.09.09 chulsoofriend@newspim.com

이 방식은 가구 내부에서도 확인됐다. 기존 조합원 가구는 전용면적을 약 3평 늘리는 데 그쳤지만 앞뒤 발코니를 확장하면서 실제 사용하는 공간은 더 커졌다. 안방 쪽에는 드레스룸과 부부욕실이 들어섰고 주방 뒤쪽 공간도 재배치해 욕실과 팬트리 등을 추가했다.

포스코이앤씨 관계자는 "리모델링은 기존 내력벽과 골조를 모두 없앨 수 없기 때문에 신축처럼 평면을 완전히 새로 짜는 데는 한계가 있다"며 "기존 구조 안에서 증축할 수 있는 방향과 공간을 최대한 활용해 생활에 필요한 기능을 추가했다"고 말했다.

단지에 들어서자 과거 지상주차장이 있던 자리에는 연못과 나무가 이어진 산책로가 펼쳐졌다. 다른 한쪽에는 어린이놀이터가 들어섰다. 포스코이앤씨 관계자는 "기존에는 지하주차장이 전혀 없어 차량을 모두 지상에 세웠다"며 "주차공간을 지하로 옮기면서 지상에는 입주민이 산책하거나 쉬고 아이들이 이용할 수 있는 공간을 만들었다"고 말했다.

지하에는 2개층 규모의 주차장을 새로 팠다. 주차 가능 대수는 368대에서 703대로 335대 늘어 약 2배가 됐다. 기존에는 지상 1층까지만 운행하던 엘리베이터도 지하2층까지 연장해 차에서 내린 뒤 외부로 나가지 않고 각 가구로 바로 이동할 수 있도록 했다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 지난 9일 방문한 서울 강동구 더샵 둔촌포레(둔촌현대1차 리모델링) 내부 모습. 2026.09.09 chulsoofriend@newspim.com

포스코이앤씨 관계자는 "기존 동과 동 사이를 역타공법으로 파내려가 지하 2층 주차장을 만들었다"며 "기존 구조물을 철거하지 않고 지하 공간을 신설해야 하는 리모델링 특성 때문에 일반 신축 아파트와 다른 공법이 적용됐다"고 설명했다.

가구 내부 역시 골조는 남겼지만 평면은 크게 달라졌다. 기존 조합원 가구는 전후면 수평증축을 통해 전용면적을 약 3평씩 늘렸다. 기존 아파트에 없던 설비를 넣기 위한 기술도 적용됐다. 스프링클러와 시스템에어컨, 환기설비가 추가되면서 천장 일부는 낮아졌지만 거실과 방에 넓은 우물천장을 만들어 높이를 최대한 확보했다.

포스코이앤씨 관계자는 "기존에는 방 3개와 욕실 1개였으나 리모델링 후에는 알파룸을 포함해 방 4개와 욕실 2개를 갖춘 구조로 바뀌었다"며 "면적을 무조건 늘리기보다 팬트리와 욕실 등 현재 주거생활에 필요한 공간을 새로 배치했다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

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애플, 폴더블 '아이폰 듀오' 공개 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플이 첫 폴더블(접이식) 아이폰인 '아이폰 듀오'를 공개했다. 가격은 256GB 기준 1999달러(약 267만6000원)로 책정됐다. 역대 아이폰 가운데 가장 비싸다. 애플은 9일(현지시간) 캘리포니아주 쿠퍼티노 본사 스티브 잡스 극장에서 열린 신제품 발표 행사에서 아이폰 듀오를 선보였다. 가격은 256GB 기준 1999달러다. 512GB, 1TB, 2TB 저장용량도 나온다. 색상은 스타 화이트와 나이트 스카이 두 가지로, 사전 주문은 10월 16일, 판매는 같은 달 23일 시작한다. 한국과 미국, 중국, 일본 등 70여 개국이 대상이며, 나머지 28개국은 10월 30일부터 판매한다. 이번 발표는 존 터너스 최고경영자(CEO) 체제의 첫 신제품 공개다. 2017년 아이폰X에서 물리 홈버튼을 없앤 이후 애플 주력 제품에 가해진 가장 큰 변화이기도 하다. 아이폰은 직전 회계연도에 2096억 달러의 매출을 올려 애플 전체 매출의 절반을 조금 넘겼다. 터너스 CEO는 "아이폰 듀오는 초대 아이폰 이후 아이폰에 가해진 가장 혁신적인 변화"라며 "하드웨어와 소프트웨어를 함께 설계했을 때 무엇이 가능한지 보여준다"고 말했다. 애플이 9일(현지시간) 공개한 폴더블 아이폰 듀오.[사진=애플] 2026.09.10 mj72284@newspim.com 아이폰 듀오는 펼치면 7.6인치 내부 화면이 나타난다. 아이폰18프로맥스보다 50% 크다. 애플은 펼친 상태에서 역대 가장 얇은 아이폰이라고 설명했다. 접으면 여권과 비슷한 크기가 되고, 5.4인치 외부 화면이 18프로 화면 면적의 90%를 제공한다. 두 화면의 화면비를 같게 맞춰 접고 펼칠 때 콘텐츠가 이어지도록 했다. 눈부심을 줄이는 나노 텍스처 처리로 접힌 자국도 덜 보이게 했다. 내구성에도 공을 들였다. 본체는 5등급 티타늄으로 만들었고 힌지는 100개가 넘는 부품으로 구성했다. 전면 세라믹 실드 2는 이전 세대보다 긁힘 저항이 3배 강하며, 방수와 방진 등급은 IP68이다. 접히는 화면 아래위로 강화유리를 배치하고 층이 책장처럼 미끄러지도록 전용 접착제를 써서 구부러질 때 받는 힘을 분산시켰다. 칩은 아이폰18프로와 같은 A20 프로다. 애플은 자체 설계한 증기 챔버를 더해 아이폰17프로보다 지속 성능이 최대 35% 높다고 강조했다. 배터리는 양쪽에 하나씩 배치해 하나처럼 작동하도록 했으며, 영상 재생 시간은 내부 화면 기준 최대 31시간, 외부 화면 기준 최대 44시간이다. 물리 유심 없이 eSIM만 지원한다. 카메라는 4800만 화소 퓨전 메인과 4800만 화소 퓨전 울트라 와이드를 넣었다. 접히는 구조를 활용한 기능도 추가했다. 외부 화면에 실시간 미리보기를 띄워 촬영 대상이 자세를 확인할 수 있는 듀오 프리뷰, 피사체가 자세를 잡으면 자동으로 촬영하는 스마트 테이크 등이다. 운영체제(OS)는 아이폰 듀오에 맞춘 iOS 27이다. 두 개의 앱을 나란히 띄우는 분할 화면 기능이 아이폰에 처음 들어갔다. 넷플릭스와 줌, 슬랙 등은 이미 접이식 화면에 맞춘 기능을 적용했다. 새 시리(Siri) AI는 14일 iOS 27과 함께 영어 베타로 공개되며, 한국어는 10월에 지원한다. 가격 부담에도 시장 전망은 공급 부족 쪽에 무게가 실린다. 로이터통신에 따르면 삼성전자와 화웨이가 2019년부터 폴더블폰을 판매해 왔지만 기술 애호가 중심의 틈새시장에 머물러 왔다. 그럼에도 시장조사업체 인터내셔널데이터코퍼레이션(IDC) 등은 애플이 생산하는 물량이 모두 팔릴 것으로 보고, 내년 말까지 이 시장에서 40% 점유율을 확보할 것으로 예상했다. 애플은 아이폰18프로와 18프로맥스도 내놨다. 시작 가격은 각각 1199달러와 1299달러로 전작보다 100달러씩 올랐다. 사전 주문은 12일, 판매는 18일부터다. 색상은 블랙과 실버, 글레이셔에 신규 색상인 버건디를 더한 네 가지다. 프로 모델의 핵심은 카메라다. 4800만 화소 퓨전 메인 카메라에 아이폰 최초로 가변 조리개를 넣었다. 레이저로 자른 여섯 개의 날개가 조리개를 조절해 어두운 곳에서는 f/1.48까지 열고, 단체 사진에서는 f/4까지 좁혀 뒷줄까지 초점을 맞춘다. 조리개와 셔터 속도, 화이트밸런스를 직접 조작하는 프로 컨트롤도 추가됐다. 사진의 진위를 증명하는 '애플 레퍼런스 이미지'도 도입했다. 촬영 순간 센서가 기록한 데이터에 서명을 남겨 수정 불가능한 원본을 따로 만들고, 사진 앱에서 편집본과 나란히 비교할 수 있게 하는 방식이다. AI로 생성하거나 편집한 이미지를 식별하는 신스ID(SynthID) 표준도 연내 지원한다. 다만 이 기능은 규제 문제로 중국에서는 출시 시점에 제공되지 않으며, 유럽연합(EU)에서는 촬영 기능이 빠진다. 애플은 이날 에어팟5와 애플워치 시리즈12도 함께 내놨다. 에어팟5는 129달러로 오픈형 구조에 노이즈 캔슬링을 넣었고, 애플워치 시리즈12는 새 건강 센서로 심박수와 회복도를 측정한다. 두 제품 모두 18일 판매를 시작한다. mj72284@newspim.com 2026-09-10 03:40
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메타, AI 에이전트 '뮤즈' 호평 [서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 메타 플랫폼스(종목코드: META) 주가가 9일(현지시간) 뉴욕증시 장 초반 657.86달러까지 오르며 전일 종가 613.48달러 대비 한때 7.23% 급등했다. 전날 저녁 공개한 개인용 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'에 월가 애널리스트들이 긍정적인 평가를 내놓으면서 투자 심리가 빠르게 개선된 결과다. 메타 플랫폼스 로고 조형물 [사진=블룸버그] ◆ AI 투자, 드디어 수익화 시동 메타는 8일 저녁 '뮤즈'를 계층형 소비자 구독 상품으로 선보이며, 그동안 막대한 자금을 쏟아부은 AI 인프라 투자를 소비자 매출로 연결할 구체적인 로드맵을 처음으로 제시했다. 그간 시장에서는 메타의 설비투자가 실질적인 매출 성과로 이어지지 못하고 있다는 우려가 꾸준히 제기돼 왔던 만큼, 이번 발표는 그 답변으로 받아들여지는 분위기다. 실제로 이번 주가 상승은 AI 관련주 전반에 대한 매수세라기보다 메타 개별 종목에 대한 재평가 성격이 짙다는 분석이 나온다. 미즈호증권은 뮤즈가 완성도 높은 기능성과 무료 제공 방식을 앞세워 사용자 유치에 강점을 가질 수 있다고 평가했다. 키뱅크 역시 목표주가 780달러를 유지하며, 시장이 메타의 AI 시장 내 입지와 제품 주기를 여전히 과소평가하고 있다고 진단했다. ◆ 30조 달러 시장을 노리는 메타의 무기 애널리스트들이 메타를 주목하는 배경에는 방대한 소비자 접점이 자리한다. 모간스탠리는 전자상거래·여행·디지털 광고·일상 물류 등을 아우르는 소비자용 AI 에이전트 시장 규모를 약 30조 달러로 추산했으며, 이 시장에서의 성패는 유통망과 소비자 데이터 접근성에 좌우될 가능성이 크다고 봤다. 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 메신저 등 이용자 기반을 이미 확보한 메타가 이 부문에서 유리한 위치에 있다는 설명이다. 여기에 별도의 선결제 비용 없이 제공되는 점, 전용 보안 가상머신 '뮤즈 시큐어 VM' 등 프라이버시 보호 기능도 초기 사용자 확보에 도움이 될 요소로 꼽힌다. ◆ 신중론도 여전 다만 이번 출시만으로 주가의 지속적인 재평가가 보장되는 것은 아니라는 신중한 시각도 공존한다. 과거 페이스북 쇼핑이나 메타버스 사업이 초기 기대에 미치지 못했던 전례가 있는 만큼, 투자자들은 실제 사용자 확보와 참여도에 대한 증거를 먼저 확인하려 할 것으로 보인다. 키뱅크는 사용자 참여도를 성공의 1차 척도로 보고 수익화는 시간을 두고 뒤따를 것으로 전망했으며, 모간스탠리 역시 뮤즈를 아직 기업가치에 반영되지 않은 장기 수익 상승 요인으로 지목하면서도 확실한 이용 행태 데이터가 관건이라고 덧붙였다. ◆ 알파벳에도 번지는 긴장감 이번 출시는 구글 모회사 알파벳(GOOG)에도 파장을 미칠 전망이다. 쇼핑·여행·일정 관리 등 전통적으로 검색에서 시작되던 소비자 활동이 AI 에이전트로 옮겨갈 가능성이 있기 때문이다. 모간스탠리는 뮤즈가 성공적으로 안착할 경우 검색 시장에 새로운 위협 요인이 될 수 있다고 밝히며, 알파벳이 제미나이 개발 속도를 유지해야 한다는 압박이 커질 것으로 내다봤다. kimhyun01@newspim.com 2026-09-10 00:39

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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