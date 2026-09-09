최정호 익산시장, 추석 앞두고 사회복지시설 찾아 '온정 전달'

AI 핵심 요약beta
- 최정호 익산시장은 9일 추석 앞두고 사회복지시설을 찾았다.
- 생활인 안부를 묻고 종사자 애로사항을 들었다.
- 추석 온정과 나눔 확산 의지를 밝혔다.
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종사자 근무 여건·현장 애로 청취…돌봄 현장 복지안전망 강화
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 최정호 익산시장은 9일 추석을 앞두고 사회복지시설 생활인들의 안부를 살피고 종사자들의 현장 목소리를 듣는 등 따뜻한 명절 분위기 조성에 나섰다.
최 시장은 이날 지역 내 사회복지시설을 방문해 시설 생활인과 종사자들을 만나 명절 인사를 전하고 현장의 애로사항을 청취했다.
이번 방문은 추석을 앞두고 사회복지시설 생활인들과 온정을 나누고 이웃 돌봄과 나눔의 의미를 지역사회에 확산하기 위해 마련됐다.
최 시장은 생활인들의 거주 공간을 직접 둘러보며 생활에 불편한 점이 없는지 살피고 안부를 확인한 뒤 추석 덕담을 건넸다. 이어 시설 종사자들과 만나 근무 여건과 현장의 어려움을 듣고 생활인들의 일상을 세심하게 돌보고 있는 종사자들의 헌신과 노고에 감사의 뜻을 전했다.
한 시설 생활인은 "바쁜 일정에도 직접 찾아와 다정하게 안부를 물어봐 주니 한결 든든하고 명절 기분이 난다"고 말했다.
최정호 시장은 "어려운 여건 속에서도 돌봄 현장을 든든하게 지켜주시는 종사자 여러분 덕분에 지역의 복지 안전망이 더욱 촘촘해지고 있다"며 "시민들이 풍요롭고 평안한 한가위를 누릴 수 있도록 일상 속 나눔과 연대의 문화가 이어지길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com