안성시, 9월 정기분 재산세 569억 원 부과…지난해 보다 4.0% ↑

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 9일 9월 재산세 9만6000건 569억 원을 부과했다
- 신규 아파트와 개발사업으로 세수가 전년보다 4.0% 늘었다
- 납부는 16일부터 30일까지며 기한 내 납부를 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 도시 개발 사업과 신규 공동주택 신축 등에 따른 과세 기반 확대로 올해 9월 정기분 재산세(토지·주택 2기분) 9만 6000여 건에 총 569억 원을 부과했다고 9일 밝혔다.
특히 이번 부과액은 지난해(547억 원) 대비 4.0% 증가한 수치며 2023년(512억 원)과 비교하면 약 11.1% 늘어난 규모로 꾸준한 증가세를 보이고 있다.
연도별로는 2023년 512억 원, 2024년 531억 원, 2025년 547억 원, 2026년 569억 원으로 집계됐다.
시는 신규 아파트 공급과 대규모 개발 사업 추진에 따라 과세 대상이 늘어난 것을 주요 요인으로 분석했다.
이번 9월 정기분 재산세는 토지와 주택(2기분)을 대상으로 부과되며 주택분 재산세의 경우 본세 기준 연간 세액이 20만 원을 초과하는 납세자에 한해 전체 세액의 절반(1/2)이 이번 9월에 청구된다.
납부 기간은 오는 9월 16일부터 9월 30일까지로, 전국 금융기관을 방문해 직접 납부할 수 있을 뿐만 아니라 가상계좌로 입금 가능하다.
시 관계자는 "납부 마감일에는 금융기관 창구와 위택스 접속이 집중되어 혼잡할 수 있으니 기한 내에 미리 납부해 달라"고 당부했다.
lsg0025@newspim.com