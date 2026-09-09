평택세관·해경·국정원, '수중 사각지대'까지 마약 합동 검색

AI 핵심 요약beta
- 평택직할세관이 9일 평택해경·국정원과 합동검색을 했다.
- 중남미 경유 평택항 입항 선박의 마약 은닉을 점검했다.
- 기관실·씨체스트까지 살피고 선원 마약검사도 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택직할세관이 평택해양경찰서와 국가정보원 등과 합동으로 중남미를 경유해 평택·당진항에 입항한 마약 은닉 의심 외국 무역선을 대상으로 정밀 합동 검색을 실시했다.
9일 세관에 따르면 이번 합동 검색은 최근 중남미 등 고위험 지역을 출발하거나 경유한 선박의 내부 및 수중 공간을 악용하는 일명 '기생충 수법' 마약 밀반입 위험이 커짐에 따라 실시됐다.
이날 검색에서는 사전 정보 공유를 바탕으로 가용 인력을 최대로 동원해 기관실과 선내를 살피고 사람의 접근이 어려운 선저부(배 밑바닥)의 해수 흡입·배출 설비인 '씨체스트(Sea Chest)'까지 확인했다.
특히 세관과 국정원은 선박의 운항 경로, 화물·선원 정보 등 우범 데이터의 교차 분석과 함께 선원 대상 마약 검사를 진행했다.
세관과 해경 관계자는 "날로 지능화·은밀화되는 초국가 마약 범죄에 맞서 바닷속 깊은 곳까지 빈틈없는 마약 차단망을 구축하겠다"며 "앞으로도 세 기관이 공조 체계를 강화해 평택항을 통한 마약류 밀반입을 원천 봉쇄하고 관세 및 해상 국경 감시의 사각지대를 해소해 나가겠다"고 약속했다.
krg0404@newspim.com