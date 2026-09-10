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흑자 내고도 IPO 미루는 컬리…'4조 몸값' 회복 전략 나서

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AI 핵심 요약

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  • 컬리가 10일 흑자 전환 속 IPO 재추진 기반을 닦았다.
  • 다만 예비심사 청구 등 후속 절차는 4개월째 멈췄다.
  • 기업가치 재평가 위해 실적·해외사업을 더 키운다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

올해 5월 IPO 재추진 선언 후 4개월째 잠잠…내실 다지기에 집중
'흑자 이커머스' 평가 굳힌 뒤 상장대 오른다…내년 이후 추진 가능성
컬리N마트·컬리USA 등 신사업이 기업가치 재평가 열쇠

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 컬리가 이커머스 업계의 적자 흐름 속에서 흑자 구조를 안착시키며 기업공개(IPO) 재추진 기반을 마련했지만 상장 시계는 좀처럼 움직이지 않고 있다. 지난 5월 IPO 로드맵 구체화를 공언한 지 4개월이 지났지만 예비심사 청구를 비롯한 후속 절차는 아직 시작되지 않았다.

컬리가 상장을 서두르지 않는 배경에는 기업가치에 대한 고민이 자리 잡고 있다. 2021년 프리IPO 당시 약 4조원까지 평가받았던 기업가치가 올해 네이버 투자 과정에서는 2조8000억원 수준으로 낮아진 만큼, 올해 흑자 실적과 네이버 협업·해외사업 성과를 추가로 쌓은 뒤 시장의 재평가를 받겠다는 전략에 무게가 실린다. 

컬리 평택센터 전경 [사진=컬리]

◆IPO 재추진 선언했지만…상장 시계는 멈췄다

10일 업계에 따르면 컬리는 올해 1분기 창사 이래 분기 최대 실적을 기록한 뒤 IPO 재추진 의지를 공식화했으나 4개월째 후속 조치는 없는 상황이다.

김종훈 컬리 경영관리총괄(CFO)은 올해 5월 중순 실적 발표 당시 "IPO 로드맵을 구체화하고 속도를 낼 계획"이라고 밝힌 바 있다. 컬리가 IPO 카드를 다시 꺼내 든 것은 2023년 1월 상장 절차를 잠정 중단한 이후 약 3년 만이다.

그러나 이후 예비심사 청구나 구체적인 일정 공개 등 후속 조치는 이뤄지지 않고 있다. 지난해 창사 10년 만에 첫 연간 영업흑자를 달성한 데 이어 올해 상반기에도 영업이익 516억원을 거뒀지만, 서둘러 상장을 추진하기보다는 기업가치를 끌어올리는 게 유리하다는 판단이 작용한 것으로 보인다.

[AI 인포그래픽=남라다 기자]

시장 눈높이를 맞추는 것도 과제다. 컬리의 기업가치는 2021년 프리IPO(상장 전 지분투자) 유치 당시 약 4조원에 달했으나, 올해 5월 네이버의 유상증자 참여 과정에서는 2조8000억원 수준으로 평가받았다. 시장에서 3조원 안팎의 몸값을 회복하려면 현재의 흑자가 일시적 현상이 아닌 지속 가능한 수익 구조임을 증명해야 한다.

올해 상반기 컬리의 매출은 전년 동기 대비 27.7% 증가한 1조4805억원, 영업이익은 516억원을 기록했다. 하반기에도 이 같은 흐름이 이어질 경우 연간 영업이익 1000억원 달성도 가능할 것으로 전망된다.

다만 컬리 내부에서 더 성장 잠재력이 폭발적이라는 시장 평가가 확인되 뒤 상장대에 오르는 것이 낫다는 분위기가 감지된다. 올해 연간 실적을 확인한 뒤 상장에 나서는 것이 더 유리하다는 계산이 깔린 것으로 풀이된다. IPO를 서두르기보다 '흑자를 내는 이커머스'라는 평가를 확실히 굳힌 뒤 몸값을 높이는 전략이다.

컬리 관계자는 "현재 IPO 진행을 위한 최적의 기반들을 다지고 있는 상황'이라며 "시장에서 더 성장 여력이 있다는 평가를 받을 수 있을 때 상장 절차에 들어가도 늦지 않다고 생각하고 있다"고 말했다. 이에 따라 컬리의 상장 시계는 올해를 넘길 가능성이 커졌다. 

네이버와 컬리가 운영하는 '컬리N마트'가 전날 오후 11시부터 당일 오후 3시까지 주문한 상품을 당일 자정 전에 받을 수 있는 '당일배송(자정 샛별배송)'을 시작했다. [사진= 네이버]

◆체질 개선에 총력…기업가치 회복 방점

컬리의 IPO 전략이 '기업가치 재평가'에 방점이 찍힌 만큼 탄탄한 실적 기반과 사업 확장에 무게를 두고 있다. 네이버와의 플랫폼 협력, 풀필먼트, 뷰티 자체 브랜드(PB), 해외 진출을 발판 삼아 '식품 이커머스'를 넘어 '수익을 내는 종합 커머스·물류 플랫폼'으로 체질을 바꾼 뒤 시장의 평가를 받겠다는 의도가 읽힌다. 사업 외형과 내실을 동시에 다져 몸값 띄우기에 우선 집중한다는 전략이다.

네이버와의 협업은 외형 확장의 핵심 축으로 자리 잡았다. 지난해 9월 선보인 '컬리N마트'는 네이버플러스 스토어의 강력한 트래픽과 컬리의 상품·배송 경쟁력이 시너지를 내며 출범 1년 만에 월 거래액이 약 10배 성장했다. 이에 더해 판매자배송(3P) 및 풀필먼트 서비스 등 수수료 기반 사업을 확대하며 상품 직매입에 의존하던 수익 구조를 다변화했다.

뷰티 사업 역시 수익성 개선의 효자로 꼽힌다. 컬리는 '뷰티컬리'를 통해 축적한 고객 구매·검색 데이터를 기반으로 자체 브랜드(PB) '듀에라'를 출시했다. 단순 유통을 넘어 직접 상품을 기획하고 브랜드를 육성하는 단계로 진화한 것이다. 물류 경쟁력도 재정비했다. 컬리는 김포·평택·창원 물류센터를 가동하며 수도권 중심이던 샛별배송 권역을 충청권과 경상권, 호남권 등으로 확대했다. 3P와 풀필먼트 등 수수료 기반 사업을 키우며 수익원도 다변화하고 있다.

해외 사업이 기업가치 제고를 위한 최대 시험대가 될 전망이다. 컬리는 지난해 7월 현지 법인인 '컬리 글로벌(Kurly Global)'을 설립하며 미국 진출을 본격화했다. 컬리 글로벌은 베타 테스트로 운영되던 이커머스 플랫폼 '컬리USA'를 전담하며 현지 마케팅과 고객 투자를 총괄하고 있다. 컬리USA는 시범운영 기간 매출 30만달러, 재구매율 60%를 기록하며 시장성을 입증했다.

컬리는 현재 7000여 개 수준인 컬리USA몰 취급 상품 수를 국내 입점 신상품과 연동해 순차 확대할 계획이다. 아울러 국내 평택물류센터를 거점 삼아 미국 현지 냉동 물류망 및 H마트 등 유통 네트워크와의 협업을 강화해 K-푸드와 레스토랑 간편식(RMR) 판매를 전면 확대한다는 전략이다.

다만 해외 법인의 초기 적자는 해결해야 할 과제다. 컬리 글로벌은 지난해 하반기 법인 설립 이후 외형 확장에 나섰으나, 지난해 말 367만원의 순손실에 이어 올해 2분기에도 4200만원의 적자를 기록하며 아직 뚜렷한 이익을 내지 못하고 있다.

업계 관계자는 "최근 IPO 시장에서는 단순 성장성보다 안정적인 수익 구조와 지속적인 성장 가능성을 중요하게 본다"며 "컬리도 당장 상장하기보다 실적을 입증하고 네이버 협업, 물류·해외사업 등 성장동력을 확대해 기업가치를 높이는 데 집중하는 것으로 보인다"고 말했다.

nrd@newspim.com

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애플, 폴더블 '아이폰 듀오' 공개 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플이 첫 폴더블(접이식) 아이폰인 '아이폰 듀오'를 공개했다. 가격은 256GB 기준 1999달러(약 267만6000원)로 책정됐다. 역대 아이폰 가운데 가장 비싸다. 애플은 9일(현지시간) 캘리포니아주 쿠퍼티노 본사 스티브 잡스 극장에서 열린 신제품 발표 행사에서 아이폰 듀오를 선보였다. 가격은 256GB 기준 1999달러다. 512GB, 1TB, 2TB 저장용량도 나온다. 색상은 스타 화이트와 나이트 스카이 두 가지로, 사전 주문은 10월 16일, 판매는 같은 달 23일 시작한다. 한국과 미국, 중국, 일본 등 70여 개국이 대상이며, 나머지 28개국은 10월 30일부터 판매한다. 이번 발표는 존 터너스 최고경영자(CEO) 체제의 첫 신제품 공개다. 2017년 아이폰X에서 물리 홈버튼을 없앤 이후 애플 주력 제품에 가해진 가장 큰 변화이기도 하다. 아이폰은 직전 회계연도에 2096억 달러의 매출을 올려 애플 전체 매출의 절반을 조금 넘겼다. 터너스 CEO는 "아이폰 듀오는 초대 아이폰 이후 아이폰에 가해진 가장 혁신적인 변화"라며 "하드웨어와 소프트웨어를 함께 설계했을 때 무엇이 가능한지 보여준다"고 말했다. 애플이 9일(현지시간) 공개한 폴더블 아이폰 듀오.[사진=애플] 2026.09.10 mj72284@newspim.com 아이폰 듀오는 펼치면 7.6인치 내부 화면이 나타난다. 아이폰18프로맥스보다 50% 크다. 애플은 펼친 상태에서 역대 가장 얇은 아이폰이라고 설명했다. 접으면 여권과 비슷한 크기가 되고, 5.4인치 외부 화면이 18프로 화면 면적의 90%를 제공한다. 두 화면의 화면비를 같게 맞춰 접고 펼칠 때 콘텐츠가 이어지도록 했다. 눈부심을 줄이는 나노 텍스처 처리로 접힌 자국도 덜 보이게 했다. 내구성에도 공을 들였다. 본체는 5등급 티타늄으로 만들었고 힌지는 100개가 넘는 부품으로 구성했다. 전면 세라믹 실드 2는 이전 세대보다 긁힘 저항이 3배 강하며, 방수와 방진 등급은 IP68이다. 접히는 화면 아래위로 강화유리를 배치하고 층이 책장처럼 미끄러지도록 전용 접착제를 써서 구부러질 때 받는 힘을 분산시켰다. 칩은 아이폰18프로와 같은 A20 프로다. 애플은 자체 설계한 증기 챔버를 더해 아이폰17프로보다 지속 성능이 최대 35% 높다고 강조했다. 배터리는 양쪽에 하나씩 배치해 하나처럼 작동하도록 했으며, 영상 재생 시간은 내부 화면 기준 최대 31시간, 외부 화면 기준 최대 44시간이다. 물리 유심 없이 eSIM만 지원한다. 카메라는 4800만 화소 퓨전 메인과 4800만 화소 퓨전 울트라 와이드를 넣었다. 접히는 구조를 활용한 기능도 추가했다. 외부 화면에 실시간 미리보기를 띄워 촬영 대상이 자세를 확인할 수 있는 듀오 프리뷰, 피사체가 자세를 잡으면 자동으로 촬영하는 스마트 테이크 등이다. 운영체제(OS)는 아이폰 듀오에 맞춘 iOS 27이다. 두 개의 앱을 나란히 띄우는 분할 화면 기능이 아이폰에 처음 들어갔다. 넷플릭스와 줌, 슬랙 등은 이미 접이식 화면에 맞춘 기능을 적용했다. 새 시리(Siri) AI는 14일 iOS 27과 함께 영어 베타로 공개되며, 한국어는 10월에 지원한다. 가격 부담에도 시장 전망은 공급 부족 쪽에 무게가 실린다. 로이터통신에 따르면 삼성전자와 화웨이가 2019년부터 폴더블폰을 판매해 왔지만 기술 애호가 중심의 틈새시장에 머물러 왔다. 그럼에도 시장조사업체 인터내셔널데이터코퍼레이션(IDC) 등은 애플이 생산하는 물량이 모두 팔릴 것으로 보고, 내년 말까지 이 시장에서 40% 점유율을 확보할 것으로 예상했다. 애플은 아이폰18프로와 18프로맥스도 내놨다. 시작 가격은 각각 1199달러와 1299달러로 전작보다 100달러씩 올랐다. 사전 주문은 12일, 판매는 18일부터다. 색상은 블랙과 실버, 글레이셔에 신규 색상인 버건디를 더한 네 가지다. 프로 모델의 핵심은 카메라다. 4800만 화소 퓨전 메인 카메라에 아이폰 최초로 가변 조리개를 넣었다. 레이저로 자른 여섯 개의 날개가 조리개를 조절해 어두운 곳에서는 f/1.48까지 열고, 단체 사진에서는 f/4까지 좁혀 뒷줄까지 초점을 맞춘다. 조리개와 셔터 속도, 화이트밸런스를 직접 조작하는 프로 컨트롤도 추가됐다. 사진의 진위를 증명하는 '애플 레퍼런스 이미지'도 도입했다. 촬영 순간 센서가 기록한 데이터에 서명을 남겨 수정 불가능한 원본을 따로 만들고, 사진 앱에서 편집본과 나란히 비교할 수 있게 하는 방식이다. AI로 생성하거나 편집한 이미지를 식별하는 신스ID(SynthID) 표준도 연내 지원한다. 다만 이 기능은 규제 문제로 중국에서는 출시 시점에 제공되지 않으며, 유럽연합(EU)에서는 촬영 기능이 빠진다. 애플은 이날 에어팟5와 애플워치 시리즈12도 함께 내놨다. 에어팟5는 129달러로 오픈형 구조에 노이즈 캔슬링을 넣었고, 애플워치 시리즈12는 새 건강 센서로 심박수와 회복도를 측정한다. 두 제품 모두 18일 판매를 시작한다. mj72284@newspim.com 2026-09-10 03:40
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메타, AI 에이전트 '뮤즈' 호평 [서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 메타 플랫폼스(종목코드: META) 주가가 9일(현지시간) 뉴욕증시 장 초반 657.86달러까지 오르며 전일 종가 613.48달러 대비 한때 7.23% 급등했다. 전날 저녁 공개한 개인용 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'에 월가 애널리스트들이 긍정적인 평가를 내놓으면서 투자 심리가 빠르게 개선된 결과다. 메타 플랫폼스 로고 조형물 [사진=블룸버그] ◆ AI 투자, 드디어 수익화 시동 메타는 8일 저녁 '뮤즈'를 계층형 소비자 구독 상품으로 선보이며, 그동안 막대한 자금을 쏟아부은 AI 인프라 투자를 소비자 매출로 연결할 구체적인 로드맵을 처음으로 제시했다. 그간 시장에서는 메타의 설비투자가 실질적인 매출 성과로 이어지지 못하고 있다는 우려가 꾸준히 제기돼 왔던 만큼, 이번 발표는 그 답변으로 받아들여지는 분위기다. 실제로 이번 주가 상승은 AI 관련주 전반에 대한 매수세라기보다 메타 개별 종목에 대한 재평가 성격이 짙다는 분석이 나온다. 미즈호증권은 뮤즈가 완성도 높은 기능성과 무료 제공 방식을 앞세워 사용자 유치에 강점을 가질 수 있다고 평가했다. 키뱅크 역시 목표주가 780달러를 유지하며, 시장이 메타의 AI 시장 내 입지와 제품 주기를 여전히 과소평가하고 있다고 진단했다. ◆ 30조 달러 시장을 노리는 메타의 무기 애널리스트들이 메타를 주목하는 배경에는 방대한 소비자 접점이 자리한다. 모간스탠리는 전자상거래·여행·디지털 광고·일상 물류 등을 아우르는 소비자용 AI 에이전트 시장 규모를 약 30조 달러로 추산했으며, 이 시장에서의 성패는 유통망과 소비자 데이터 접근성에 좌우될 가능성이 크다고 봤다. 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 메신저 등 이용자 기반을 이미 확보한 메타가 이 부문에서 유리한 위치에 있다는 설명이다. 여기에 별도의 선결제 비용 없이 제공되는 점, 전용 보안 가상머신 '뮤즈 시큐어 VM' 등 프라이버시 보호 기능도 초기 사용자 확보에 도움이 될 요소로 꼽힌다. ◆ 신중론도 여전 다만 이번 출시만으로 주가의 지속적인 재평가가 보장되는 것은 아니라는 신중한 시각도 공존한다. 과거 페이스북 쇼핑이나 메타버스 사업이 초기 기대에 미치지 못했던 전례가 있는 만큼, 투자자들은 실제 사용자 확보와 참여도에 대한 증거를 먼저 확인하려 할 것으로 보인다. 키뱅크는 사용자 참여도를 성공의 1차 척도로 보고 수익화는 시간을 두고 뒤따를 것으로 전망했으며, 모간스탠리 역시 뮤즈를 아직 기업가치에 반영되지 않은 장기 수익 상승 요인으로 지목하면서도 확실한 이용 행태 데이터가 관건이라고 덧붙였다. ◆ 알파벳에도 번지는 긴장감 이번 출시는 구글 모회사 알파벳(GOOG)에도 파장을 미칠 전망이다. 쇼핑·여행·일정 관리 등 전통적으로 검색에서 시작되던 소비자 활동이 AI 에이전트로 옮겨갈 가능성이 있기 때문이다. 모간스탠리는 뮤즈가 성공적으로 안착할 경우 검색 시장에 새로운 위협 요인이 될 수 있다고 밝히며, 알파벳이 제미나이 개발 속도를 유지해야 한다는 압박이 커질 것으로 내다봤다. kimhyun01@newspim.com 2026-09-10 00:39

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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