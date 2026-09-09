충남 당진에 AI 데이터센터 건립...1조2405억 원 투입

AI 핵심 요약beta
- 충남도는 9일 당진 AI 데이터센터 투자협약을 체결했다.
- 이에프디는 2029년까지 1조2405억 원을 투입해 100MW급 센터를 짓는다.
- 사업 완료 뒤 80명 고용, 지역 산업 AI 전환도 지원한다.
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[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 당진에 1조2405억 원이 투입되는 100MW 규모의 인공지능(AI) 데이터센터가 들어선다.
충남도는 9일 도청 상황실에서 당진시, 이에프디, 엔에프디코리아와 AI 데이터센터 건립을 위한 투자협약을 체결했다.
협약에 따라 이에프디는 이달부터 2029년까지 당진 송산2일반산업단지 내 3만5239㎡ 부지에 1조2405억 원을 투자해 100MW 규모의 AI 데이터센터를 건립한다.
도에 따르면 사업이 완료되면 80명의 신규 고용이 이뤄질 예정이며, 지역 인재를 우선 채용할 계획이다.
데이터센터 개발·운영 전문업체인 엔에프디코리아는 구축 경험과 인허가 역량을 바탕으로 사업 추진에 참여한다.
현재 사업 부지는 확보된 상태다. 사업자는 한국전력에 100MW 규모 전력계통영향평가를 제출했으며 건축 인허가 절차도 진행하고 있다.
충남도는 이번 투자를 계기로 당진의 산업 기반을 확대하고 AI 관련 기업과 인재 유치에도 속도를 낸다는 구상이다.
특히 데이터센터를 단순 전산 인프라에 그치지 않고 반도체와 디스플레이, 자동차, 철강, 석유화학 등 도내 주력산업의 AI 전환을 지원하는 기반시설로 활용할 계획이다.
박수현 충남지사는 "AI 산업 확대를 위해서는 안정적인 전력과 용수, 전문 인력 확보가 중요하다"며 "관련 기반시설을 확충하고 지역 산업과 AI 데이터센터를 연계해 충남의 산업 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com