충주시, 2027년 정부예산안 8235억원 확보...전년보다 97억원 늘어

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신규사업 51건 등 총 418건 반영, 미래산업 기반 강화

[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충주시가 2027년도 정부예산안에 8235억원 규모의 사업비를 확보했다.

신규사업 51건을 비롯해 모두 418건의 지역 현안 사업이 정부예산안에 반영되면서 미래 성장동력 확보와 생활 인프라 확충에 속도가 붙을 전망이다.

충주시청.[사진=뉴스핌DB]

9일 충주시에 따르면 내년도 정부예산안 반영액은 당초 목표액 8700억원의 94.6% 수준으로 전년도 정부예산안 8138억원보다 97억원 늘었다.

전체 반영 사업은 신규사업 51건 1457억원, 계속사업 367건 6778억원이다.

주요 신규사업은 ▲동부생활권 농촌협약 182억원 ▲친환경자동차 전력변환시스템 평가 기반 구축 100억원 ▲산업용 섬유 성능평가·인증지원 100억원 ▲친환경 이차전지 제조공정 기술센터 100억원 ▲근골격계 의료기기 실증센터 98억원 등이다.

계속사업으로는 ▲충북선 고속화 102억원 ▲충주천분구 도심침수예방 87억원 ▲충주 동부지구 농촌용수 개발 80억원 ▲천상원 제2봉안당 건립 74억원 등이 반영됐다.

충주시는 정부예산안이 국회에 제출된 만큼 심의 과정에서 핵심사업 예산을 추가 확보할 수 있도록 국회와 정부 부처를 상대로 대응을 강화할 계획이다.

이동석 시장은 "시민 안전과 생활 편익, 미래산업 기반을 강화하는 성과"라며 "국회 심의 과정에서도 주요 현안 사업 예산을 추가 확보하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com