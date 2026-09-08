박완수 경남지사 "부울경, 하나의 생활·경제권…대한민국 새 성장축"

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민선 9기 첫 정책협의회…상설협의체 가동

행정통합 이견 속 국비 확보·교통망 구축 공감

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 수도권 일극 체제에 맞서 부울경을 하나의 경제·생활권으로 묶으려는 움직임이 본격화했다. 행정통합 방식을 놓고는 여전히 온도 차가 있지만 당면한 지역 현안 해결에는 뜻을 모았다.

경남도는 부산·울산·경남 3개 시도지사가 8일 오후 부산 해운대구 웨스틴조선부산에서 민선 9기 출범 후 처음으로 한자리에 모여 초광역 협력 방안을 논의했다고 밝혔다

박완수 경남지사가 8일 오후 웨스틴조선호텔에서 열린 '제4회 부울경 정책협의회'에서 인사말을 하고 있다.[사진=경남도] 2026.09.08

이날 열린 '제4회 부울경 정책협의회'에서 3개 시도지사는 산업·교통·생활·행정 등 분야별 협력 과제를 점검했다. 이 자리에서 세 단체장은 '부울경 초광역 협력 공동선언문'을 채택하고 상설협의체 가동에 합의했다.

박완수 경남지사는 "부산·울산·경남은 행정구역만 나뉘어 있을 뿐 이미 하나의 생활권이자 경제권"이라며 "부울경의 지속 가능한 발전과 대한민국의 발전을 위해서라도 세 지역이 함께 힘을 모으는 것은 반드시 필요한 과제"라고 말했다.

그러면서 "민선 8기에도 부울경 경제동맹을 통해 광역적인 협력사업을 추진하며 여러 성과를 만들어왔다"며 "그 성과를 잘 이어가면서 행정구역이 나뉘어 있는 현실 속에서 도민과 시민들에게 어떤 답을 내놓을 것인지 함께 고민하고 해결해 나가야 한다"고 강조했다.

이어 "경남은 민선 8기부터 행정통합을 통해 수도권에 버금가는 위상과 자치권을 가진 하나의 자치단체를 만들자는 입장을 제시해 왔다"며 "부산과 울산은 다른 의견이 있을 수 있지만 서로 협의하는 과정에서 새로운 결론을 만들어갈 수 있다"고 설명했다.

박 지사는 "부울경 경제동맹은 명칭을 바꾼다 하더라도 현 시점에서는 가장 바람직하다고 본다"며 "부울경의 광역 협력와 공동 발전을 위한 노력은 반드시 필요하다"고 주장했다.

행정통합과 관련해서는 "경남도가 일관되게 행정통합을 해야 한다는 입장"이라며 "전재수 부산시장과 김상욱 울산시장이 취임한 지 얼마 되지 않았기 때문에 계속 협의해 나가겠다"고 전했다.

이번 회의에서는 ▲부울경 초광역 협력 추진체계 구축 ▲부울경 초광역 발전전략 수립 ▲5극3특 성장엔진 육성계획 ▲주요 현안 및 협력사업 국비 확보 공동 대응 ▲부울경 시도지사 공동선언문 등을 중심으로 논의가 이뤄졌다.

3개 시도는 선언문을 통해 상설 협의체를 가동하고 추진체계 로드맵 마련, 초광역 발전전략 및 5극3특 성장엔진 공동 수립, 2차 공공기관 이전 공동 대응, 핵심 현안 및 국비 확보 총력 등에 서로 협력키로 했다.

구체적으로 세 시도는 산업·교통·생활·행정 등 분야별 협력과제를 구체화하고 초광역 협력체계 로드맵을 마련하기로 했다.

정부의 초광역특별계정·초광역특별협약 등 균형성장 정책에 대응해 부울경이 공동육성할 미래 신산업과 핵심사업을 발굴하고 재정확보와 정책연계를 위한 6개년 발전전략을 공동수립하기로 했다.

첨단 조선·해운, 미래모빌리티 혁신제조, 우주항공·방산, 차세대 원전·에너지 등 부울경의 성장엔진 육성계획을 공동수립하는 한편 반도체·AI 데이터센터·피지컬AI 등 정부의 3대 메가프로젝트와 연계해 부울경의 제조·산업 기반에 AI 첨단기술을 접목하고 기업·대학·연구기관과 초광역 산업혁신 생태계를 구축하기로 했다.

공공기관 2차 이전과 연계한 동남권 초광역 협력도 강화한다. 정부의 공공기관 2차 이전에 대응해 부울경의 지역별 산업 특성과 강점을 반영한 핵심 공공기관 유치에 역량을 결집하고 유치 후에는 1차 이전 공공기관과 연계한 협력체계로 공공기관 이전 효과를 동남권 전역으로 확산해 국가균형발전의 새 성장거점으로 도약하도록 공동대응하기로 했다.

광역교통망, 주력산업 고도화 등 핵심 협력사업의 국비확보와 초광역특별계정 등 재정지원 확대를 추진한다. 지역이 주도적으로 정책을 설계·실행할 수 있도록 중앙정부 권한과 재정의 지방이양·확대를 지속 건의할 계획이다.

760만 시도민을 잇는 '부산~양산~울산 광역철도'와 '동남권 순환 광역철도'의 조속한 추진으로 부울경 1시간 생활권을 실현하기로 뜻을 모았다. 부울경 강점을 연결한 새로운 성장동력을 창출하기 위해 가덕도신공항을 중심으로 글로벌 물류·해양 네트워크를 강화하고 UN해양총회와 울산국제정원박람회 등 국제행사의 성공적 개최에 협력하기로 했다.

'우주항공복합도시 특별법'의 조속한 제정과 양자 클러스터 조성 등으로 미래 신산업 성장동력을 확보하고, 남해안권과의 연계를 확대해 동북아를 선도하는 글로벌 초광역경제권으로 도약하겠다고 다짐했다.

news2349@newspim.com