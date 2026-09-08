전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.08 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

박완수 경남지사 "부울경, 하나의 생활·경제권…대한민국 새 성장축"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 부울경 3개 시도지사가 8일 초광역 협력을 논의했다
  • 부울경은 상설협의체 가동과 공동선언문에 합의했다
  • 광역철도·신산업·국비확보를 함께 추진하기로 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민선 9기 첫 정책협의회…상설협의체 가동
행정통합 이견 속 국비 확보·교통망 구축 공감

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 수도권 일극 체제에 맞서 부울경을 하나의 경제·생활권으로 묶으려는 움직임이 본격화했다. 행정통합 방식을 놓고는 여전히 온도 차가 있지만 당면한 지역 현안 해결에는 뜻을 모았다.

경남도는 부산·울산·경남 3개 시도지사가 8일 오후 부산 해운대구 웨스틴조선부산에서 민선 9기 출범 후 처음으로 한자리에 모여 초광역 협력 방안을 논의했다고 밝혔다

박완수 경남지사가 8일 오후 웨스틴조선호텔에서 열린 '제4회 부울경 정책협의회'에서 인사말을 하고 있다.[사진=경남도] 2026.09.08

이날 열린 '제4회 부울경 정책협의회'에서 3개 시도지사는 산업·교통·생활·행정 등 분야별 협력 과제를 점검했다. 이 자리에서 세 단체장은 '부울경 초광역 협력 공동선언문'을 채택하고 상설협의체 가동에 합의했다.

박완수 경남지사는 "부산·울산·경남은 행정구역만 나뉘어 있을 뿐 이미 하나의 생활권이자 경제권"이라며 "부울경의 지속 가능한 발전과 대한민국의 발전을 위해서라도 세 지역이 함께 힘을 모으는 것은 반드시 필요한 과제"라고 말했다.

그러면서 "민선 8기에도 부울경 경제동맹을 통해 광역적인 협력사업을 추진하며 여러 성과를 만들어왔다"며 "그 성과를 잘 이어가면서 행정구역이 나뉘어 있는 현실 속에서 도민과 시민들에게 어떤 답을 내놓을 것인지 함께 고민하고 해결해 나가야 한다"고 강조했다.

이어 "경남은 민선 8기부터 행정통합을 통해 수도권에 버금가는 위상과 자치권을 가진 하나의 자치단체를 만들자는 입장을 제시해 왔다"며 "부산과 울산은 다른 의견이 있을 수 있지만 서로 협의하는 과정에서 새로운 결론을 만들어갈 수 있다"고 설명했다.

박 지사는 "부울경 경제동맹은 명칭을 바꾼다 하더라도 현 시점에서는 가장 바람직하다고 본다"며 "부울경의 광역 협력와 공동 발전을 위한 노력은 반드시 필요하다"고 주장했다.

행정통합과 관련해서는 "경남도가 일관되게 행정통합을 해야 한다는 입장"이라며 "전재수 부산시장과 김상욱 울산시장이 취임한 지 얼마 되지 않았기 때문에 계속 협의해 나가겠다"고 전했다.

이번 회의에서는 ▲부울경 초광역 협력 추진체계 구축 ▲부울경 초광역 발전전략 수립 ▲5극3특 성장엔진 육성계획 ▲주요 현안 및 협력사업 국비 확보 공동 대응 ▲부울경 시도지사 공동선언문 등을 중심으로 논의가 이뤄졌다.

3개 시도는 선언문을 통해 상설 협의체를 가동하고 추진체계 로드맵 마련, 초광역 발전전략 및 5극3특 성장엔진 공동 수립, 2차 공공기관 이전 공동 대응, 핵심 현안 및 국비 확보 총력 등에 서로 협력키로 했다.

구체적으로 세 시도는 산업·교통·생활·행정 등 분야별 협력과제를 구체화하고 초광역 협력체계 로드맵을 마련하기로 했다.

정부의 초광역특별계정·초광역특별협약 등 균형성장 정책에 대응해 부울경이 공동육성할 미래 신산업과 핵심사업을 발굴하고 재정확보와 정책연계를 위한 6개년 발전전략을 공동수립하기로 했다.

첨단 조선·해운, 미래모빌리티 혁신제조, 우주항공·방산, 차세대 원전·에너지 등 부울경의 성장엔진 육성계획을 공동수립하는 한편 반도체·AI 데이터센터·피지컬AI 등 정부의 3대 메가프로젝트와 연계해 부울경의 제조·산업 기반에 AI 첨단기술을 접목하고 기업·대학·연구기관과 초광역 산업혁신 생태계를 구축하기로 했다.

공공기관 2차 이전과 연계한 동남권 초광역 협력도 강화한다. 정부의 공공기관 2차 이전에 대응해 부울경의 지역별 산업 특성과 강점을 반영한 핵심 공공기관 유치에 역량을 결집하고 유치 후에는 1차 이전 공공기관과 연계한 협력체계로 공공기관 이전 효과를 동남권 전역으로 확산해 국가균형발전의 새 성장거점으로 도약하도록 공동대응하기로 했다.

광역교통망, 주력산업 고도화 등 핵심 협력사업의 국비확보와 초광역특별계정 등 재정지원 확대를 추진한다. 지역이 주도적으로 정책을 설계·실행할 수 있도록 중앙정부 권한과 재정의 지방이양·확대를 지속 건의할 계획이다.

760만 시도민을 잇는 '부산~양산~울산 광역철도'와 '동남권 순환 광역철도'의 조속한 추진으로 부울경 1시간 생활권을 실현하기로 뜻을 모았다. 부울경 강점을 연결한 새로운 성장동력을 창출하기 위해 가덕도신공항을 중심으로 글로벌 물류·해양 네트워크를 강화하고 UN해양총회와 울산국제정원박람회 등 국제행사의 성공적 개최에 협력하기로 했다.

'우주항공복합도시 특별법'의 조속한 제정과 양자 클러스터 조성 등으로 미래 신산업 성장동력을 확보하고, 남해안권과의 연계를 확대해 동북아를 선도하는 글로벌 초광역경제권으로 도약하겠다고 다짐했다.

news2349@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
내년 건강보험료 안 오른다 [세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정부가 내년 건강보험료율을 동결하기로 했다. 보건복지부는 8일 제15차 건강보험정책심의위원회를 열고 이같이 밝혔다. 복지부는 내년 건강보험료율을 동결해 올해와 동일한 7.19%로 결정했다. 지역가입자의 재산보험료부과점수당 금액도 올해와 동일한 211.5원으로 정했다. 이형훈 보건복지부 제2차관이 28일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 범부처 자살예방대책 '긴급대응 강화방안' 발표를 하고 있다.2026.07.28. [사진 = 뉴스핌DB] 복지부는 동결을 결정한 이유에 대해 최근 지역·필수·공공의료 강화, 건강보험 보장 혁신방안 등 추진에 따른 지출 소요를 고려했다고 밝혔다. 현재 건강보험 재정은 최근 5년간 당기수지 흑자, 준비금 3.5개월분을 보유하는 등 안정적으로 운영하고 있다. 내년도 정부지원이 약 1조1000억원 증액된 부분도 고려됐다. 최근 반도체 산업 호황으로 인해 보험료 수입 증가가 기대되는 점 등을 종합적으로 판단해 동결 결정을 내렸다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 복지부는 "국민들께서 납부하신 보험료가 꼭 필요한 의료서비스에 효과적으로 사용될 수 있도록 지출효율화 과제를 적극적으로 발굴·추진하겠다"며 "지역·필수·공공의료 강화, 희귀·중증난치질환 등 국민 의료비 부담 완화도 지속적으로 추진해 나가겠다"고 설명했다. sdk1991@newspim.com 2026-09-08 14:09
사진
2차 국민성장펀드 30일 출시 [서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 금융위원회는 오는 30일부터 총 6000억원 규모의 '제2차 국민참여성장펀드'를 출시한다고 8일 밝혔다. 판매는 10월 15일까지 2주간(10영업일) 진행되며, 24개 은행과 증권사 영업점 및 온라인 채널을 통해 선착순 판매된다. ◆ 자펀드 운용사 10곳 선정…총 7200억 규모 조성 2차 펀드는 1차와 동일한 사모재간접공모펀드 구조다. 미래에셋·삼성·KB자산운용 등 공모펀드 운용사 3곳이 모집한 국민 자금 6000억원에 후순위 재정지원액 1200억원이 더해져 총 7200억원 규모로 실제 자펀드에 출자·운용된다. 실제 투자 운용을 담당할 자펀드 운용사로는 대형(1200억원) 2개사(디에스, 한국투자밸류), 중형(800억원) 4개사(브레인, KB, 쿼드, 트러스톤), 소형(400억원) 4개사(DB, NH헤지, 토러스, 하나) 등 총 10개사가 최종 선정됐다. 국민이 가입하는 3개 공모펀드는 10개 자펀드의 운용 수익을 동일하게 공유하므로 어느 판매사에서 가입하더라도 동일한 포트폴리오와 수익률을 적용받는다. [자료=금융위] ◆ 반도체·AI 등 첨단전략산업 집중 투자 주목적 투자 대상은 반도체, 이차전지, 바이오, AI, 방산, 로봇 등 12개 첨단전략산업 및 관련 기업이다. 개별 자펀드는 결성 금액의 60% 이상을 해당 분야에 투입해야 한다. 특히 자펀드 결성액의 30% 이상은 비상장기업(최소 10%) 및 코스닥 기술특례상장사(최소 10%)의 유상증자나 메자닌 등 신규 자금 공급 방식으로 투자된다. 유망 첨단기술 기업이 스케일업 단계에서 겪는 '죽음의 계곡(Death Valley)'을 극복할 수 있도록 신규 자금을 원활히 공급하겠다는 취지다. 나머지 40% 이내 자금은 운용사 자율 투자를 허용해 수익성과 안정성을 함께 도모한다. [자료=금융위] ◆ 서민 배정 물량 50%로 확대…소득공제·분리과세 혜택 금융당국은 청년과 서민의 참여 기회를 넓히기 위해 서민(근로소득 5000만원 이하 등) 전용 배정 물량을 기존 20%에서 50%(3000억원)로 대폭 확대했다. 판매 첫 주에는 온라인 판매 비중(은행 40%, 증권 60%)을 제한해 영업점 방문 고객의 가입 기회도 보장한다. 전용계좌를 통해 가입할 경우 최대 1800만원의 소득공제와 배당소득에 대한 9.9% 분리과세(최대 5년) 혜택을 받을 수 있다. 가입 한도는 연간 최대 1억원(5년간 2억원)이다. 다만 이번 2차 펀드는 1차 펀드 미가입자를 우선 지원하기 위해 1차 펀드 가입자의 재가입이 제한된다. 만기 5년의 환매금지형 상품으로 중도 환매가 불가능하다는 점도 유의해야 한다. 한편 이번 2차 펀드 가입 시에는 공공마이데이터 전산 시스템 개편을 통해 국세청 소득증빙 서류가 자동 제출되도록 절차가 간소화돼 고객 편의성이 대폭 개선될 전망이다. 다만, 24개 판매사 중 20개사(은행 10개사 전부, 증권 10개사)는 공공마이데이터 제도를 활용하고, 나머지 4개사는 개인정보보호위원회가 지원하는 사전협의 절차를 거쳐 스크레이핑 방식을 이용한다. [사진=금융위원회] ssup825@newspim.com 2026-09-08 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동