진천군, 경도인지장애 어르신 위한 '기억학교' 문 열어

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송영·급식부터 인지·신체 기능 향상까지…15명 정원 맞춤형 돌봄 제공

[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 진천군이 경도인지장애가 있거나 돌봄이 필요한 어르신들이 익숙한 지역에서 건강한 노후를 보낼 수 있도록 돕는 '생거진천 기억학교'를 열었다.

진천군은 8일 도시재생어울림센터 내 통합돌봄센터에서 김명식 군수와 관계자 등 50여 명이 참석한 가운데 기억학교 개소식을 했다고 밝혔다.

'생거진천 기억학교' 개소식.[사진=진천군] 2026.09.08 baek3413@newspim.com

기억학교는 진천군 지역사회 통합돌봄 사업의 하나다.

만 60세 이상 경도인지장애 어르신과 돌봄이 필요한 어르신에게 건강 상태와 생활 여건에 맞춘 서비스를 제공한다. 정원은 15명이다.

학교는 평일 오전 10시부터 오후 4시까지 운영된다.

어르신들이 집에서 학교까지 안전하게 이동할 수 있도록 차량으로 모셔오고 다시 귀가를 돕는 송영 서비스와 급식을 제공한다.

인지기능 유지와 여가·문화 활동, 신체기능 향상 등을 위한 맞춤형 프로그램도 운영한다.

이용 대상은 경도인지장애 판정을 받은 어르신을 비롯해 지역사회 통합돌봄 대상자로 이용 판정을 받은 어르신, 장기요양 인지지원등급자 가운데 일상생활에서 돌봄이 필요한 어르신 등이다.

진천군은 앞으로 이용 수요와 운영 여건 등을 살펴 기억학교 규모를 확대할 계획이다.

이재철 통합돌봄팀장은 "어르신들이 시설이나 병원이 아닌 살던 곳에서 건강하고 활기찬 생활을 이어갈 수 있도록 통합돌봄 기반을 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com