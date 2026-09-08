청주공항~보은~김천 철도 놓일까…보은·청주, 국가계획 반영 공동 대응

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[보은=뉴스핌] 백운학 기자 = 보은군과 청주시가 청주국제공항과 경북 김천을 잇는 내륙철도의 국가계획 반영을 위해 공동 대응에 나섰다.

보은군은 8일 청주시를 방문해 '청주공항~보은~김천 내륙철도' 사업 추진 상황과 주요 현안을 공유하고 제5차 국가철도망 구축계획 반영 방안을 논의했다고 밝혔다.

8일 최재형(왼쪽) 보은군수와 이장섭 청주시장이 '청주공항~보은~김천' 내륙철도 국가계획 반영 공동 대응에 대해 논의하고 있다. [사진=보은군] 2026.09.08 baek3413@newspim.com

이번 협의는 지난해 공동건의서 작성과 국회토론회 공동 개최에 이어 올해 처음 열린 업무협의다.

양측은 관계기관과 협력을 강화하고 사업의 필요성과 기대효과를 알리기 위한 공동 대응에 나서기로 했다.

이 노선은 청주국제공항에서 보은을 거쳐 김천까지 연결해 충청권과 경북 내륙권을 잇는 광역교통축이다.

지역 간 접근성을 높이고 청주국제공항 활성화와 중부내륙권 균형발전에 기여할 것으로 기대된다.

보은군과 청주시는 지난해 7월 충북도·김천시와 함께 사업의 조속한 추진을 촉구하는 공동건의서를 마련했다.

같은 해 9월에는 국회토론회를 열어 사업의 필요성과 국가계획 반영의 당위성을 알렸다.

두 지자체는 이날 정치적 이해관계를 넘어 지역 발전과 국가 균형발전을 위해 공동 대응을 이어가기로 했다.

최재형 보은군수는 "이 사업은 특정 정당이나 지역만을 위한 것이 아니라 청주국제공항 활성화와 중부내륙권 균형발전을 위한 국가 차원의 핵심 교통망"이라며 "제5차 국가철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com