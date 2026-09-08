민주당 부산시당·부산시, 9일 당정협의회…국비·현안사업 등 논의

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =해양수도 위상을 앞세운 더불어민주당 부산시당과 부산시가 2027년 국비 확보와 시민 숙원사업 해결을 위한 머리를 맞댄다.

민주당 부산시당과 부산시는 9일 오전 7시 30분 부산시청 인근 부산시티호텔 2층 컨벤션홀에서 2027년도 국비 확보와 주요 현안사업 추진을 위한 첫 당정협의회를 개최한다고 8일 밝혔다.

[로고=더불어민주당 부산시당] 2020.10.06

이날 회의에는 전재수 부산시장과 박홍배 더불어민주당 부산시당 위원장이 참석할 예정이며 민주당 지역위원장들과 부산시 미래혁신부시장, 정무특보 등도 자리를 함께한다.

협의회에서는 해양수도 부산을 위한 핵심 사업과 부산 시민들의 숙원사업, 민생 현안 해결을 위한 협력 방안을 놓고 의견을 나누고 시민 생활과 직결된 과제를 중심으로 국비 지원과 정책 대응 방향을 점검할 예정이다.

회의 안건에는 가덕도신공항의 적기 개항, 침례병원의 공공병원화, 경부선 철도 지하화, 안전한 먹는 물 공급 등 주요 민생 현안이 포함됐다. 공공기관 2차 지방 이전과 북항 복합형 돔 아레나 건립 등 지역 발전 과제도 논의 대상에 올랐다.

전재수 부산시장은 회의에서 '미래 대전환의 중심, 해양수도 부산'을 새 시정 비전으로 제시하고 국비 확보 전략을 설명하고 2027년 국비 예산 편성 과정에서 당 차원의 지원을 요청할 예정이다.

박홍배 시당위원장은 "국회 예산결산특별위원회 위원이자 집권 여당의 부산시당 위원장으로서 해양수도 부산을 반드시 성공시키기 위해 중앙당과 정부의 예산과 정책 지원을 최대한 이끌어내는 데 당력을 총동원하겠다"고 강조했다.

ndh4000@newspim.com