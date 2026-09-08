[프로축구] K리그2 부산 크리스찬, 음주운전 적발...선수단 활동 배제

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 프로축구 K리그2 부산 아이파크가 승격 경쟁의 중요한 시기에 대형 악재를 맞았다. 팀 내 최다 공격포인트를 기록 중인 외국인 공격수 크리스찬이 음주운전으로 적발됐다.

부산은 8일 구단 공식 채널을 통해 "크리스찬이 지난 7일 음주운전으로 적발된 사실을 확인했다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 부산의 외국인 공격수 크리스찬. [사진 = 한국프로축구연맹] 2026.09.08 wcn05002@newspim.com

구단은 해당 사실을 인지한 직후 긴급 선수단 관리위원회를 열어 크리스찬을 훈련을 비롯한 모든 선수단 활동에서 배제했다. 한국프로축구연맹에도 관련 사실을 보고했다.

부산은 "부산 아이파크를 믿고 응원해주시는 팬 여러분께 실망과 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"라며 "이번 사안을 무겁게 받아들이고 있다. 확인된 사실과 조사 결과를 바탕으로 관련 규정에 따라 엄정하게 후속 조치를 진행하겠다"라고 전했다.

이어 "선수단 관리와 교육 체계를 다시 점검하고 강화해 같은 일이 재발하지 않도록 최선을 다하겠다"라며 재차 고개를 숙였다.

브라질 출신 스트라이커 크리스찬은 올 시즌을 앞두고 부산 유니폼을 입으며 K리그 무대에 입성했다. 이번 시즌 K리그2 24경기에 출전해 8골 4도움을 기록하며 공격의 중심으로 활약했다. 팀 내 득점과 공격포인트 모두 1위다.

[서울=뉴스핌] K리그2 부산이 크리스찬의 음주운전 적발 사실에 대한 사과문을 올렸다. [사진 = 부산 SNS] 2026.09.08 wcn05002@newspim.com

가뜩이나 최근 부진에 빠진 부산에는 치명적인 악재다. 시즌 중반까지 선두 경쟁을 펼치며 6년 만의 K리그1 승격을 노렸지만 최근 8경기에서 2무 6패에 그치며 승리를 추가하지 못했다. 순위도 승점 38로 6위까지 추락했다.

반등이 절실한 상황에서 핵심 공격수까지 전력에서 이탈하면서 부산의 승격 경쟁에도 적신호가 켜졌다. 향후 조사 결과에 따라 구단의 추가 조치와 프로축구연맹의 징계 절차가 이어질 전망이다.

부산 소속 선수의 음주운전 적발은 2024년 성호영 이후 2년 만이다. 당시 부산은 성호영과 계약을 해지했고, 프로축구연맹은 10경기 출장 정지와 제재금 400만원의 징계를 내렸다.

wcn05002@newspim.com