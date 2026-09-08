전북도, 새만금 RE100 선도산단 조성 '본격화'

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10개 기관 참여 기본계획 수립 TF 출범 현대차그룹 투자·전력수요 연계

재생에너지 공급·전력망·산업용지 등 종합 검토 정부 선도산단 지정 대응

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 새만금의 대규모 재생에너지와 산업용지에 현대차그룹의 투자를 연계해 RE100 산업거점 조성에 속도를 낸다고 8일 밝혔다.

전북자치도는 이날 도청 영상회의실에서 새만금개발청, 군산시, 현대차그룹, 한국전력공사 등 10개 기관이 참여하는 '새만금 RE100 선도산단 기본계획 수립 TF' 킥오프 회의를 개최했다.

새만금 RE100 선도산단 지정 위해 10개 기관이 '맞손'을 잡았다.[사진=전북자치도]2026.09.08 lbs0964@newspim.com

이번 TF는 새만금개발청이 마련한 RE100 산단 종합계획을 토대로 전북도가 추진하는 기본계획을 구체화하고 향후 선도산단 지정 공모에 체계적으로 대응하기 위해 구성됐다.

특히 현대차그룹의 투자계획과 전력수요를 새만금 재생에너지 공급 여건과 연계해 실질적인 전력공급 방안을 마련하고 기업 유치와 기반시설 구축 등 산업단지 지정에 필요한 사항을 종합적으로 검토할 계획이다.

TF에는 전북자치도를 비롯해 새만금개발청, 군산시, 현대차그룹, 한국전력공사, 한국농어촌공사, 새만금개발공사, 전북개발공사, 전북연구원, 전북테크노파크가 참여한다.

전북자치도는 기본계획 수립과 정부 공모 대응을 총괄하고 새만금개발청은 종합계획과 개발계획 연계를 담당한다. 군산시는 기업 유치와 행정지원을 맡으며 현대차그룹은 전력수요 공유와 재생에너지 공급모델 및 특례 발굴에 협력한다.

한국전력공사와 한국농어촌공사, 새만금개발공사, 전북개발공사는 전력망과 산업용지, 재생에너지 등 기반시설 분야를 지원한다. 전북연구원과 전북테크노파크는 정책·제도 분석과 산업 연계방안 마련을 뒷받침한다.

이날 회의에서는 RE100 관련 특별법안과 TF 운영계획, 새만금 RE100 산단 종합계획, 기본계획 수립 방향 등을 공유하고 기관별 현안과 협력사항을 논의했다.

도는 앞으로 월 1회 정기회의를 열어 ▲선도산단 지정요건 및 대상지역 ▲재생에너지 발전원과 공급방안 ▲기업 전력수요 및 입주기업 유치계획 ▲전력계통 ▲기반시설 ▲재원조달 방안 등을 구체화할 방침이다.

lbs0964@newspim.com