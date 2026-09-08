해경, 수상·수중레저 안전관리 강화…10월까지 위법 행위 단속

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =해양경찰이 가을철 늦더위로 수상·수중레저 활동이 이어질 것으로 보고 안전관리를 강화한다.

해양경찰청은 오는 10월까지 주요 레저 활동지를 중심으로 순찰을 강화하고 레저사업장 점검과 안전 저해 행위 단속에 나선다고 8일 밝혔다.

수상레저 안전 포스터 [포스터=해양경찰청]

지난 4월 수중레저법 개정으로 수중레저 안전관리 업무는 해경이 맡게됐다.

해경은 기존 수상레저 안전관리 경험과 현장 대응 역량을 바탕으로 맞춤형 안전관리를 추진할 계획이다.

해경은 서핑과 스쿠버·프리다이빙 활동이 많은 해역과 사고 다발지역을 집중 순찰하고 주요 항·포구 등 출발지에서 활동 전 장비 점검과 안전조치 이행 여부도 확인할 예정이다.

또 무면허 조종과 음주 운항, 구명조끼 미착용 등 안전과 직결되는 위반행위를 집중 단속하고 무등록 영업이나 안전관리 의무 위반 등 법령을 어긴 레저사업장에 대해서 엄정 대응할 방침이다.

정욱한 해경청 구조안전국장은 "출항이나 레저활동에 앞서 기상 상황과 장비 상태를 반드시 확인하고 구명조끼 등 개인 안전장비를 철저히 착용해 달라"고 당부했다.

hjk01@newspim.com