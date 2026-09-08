동해해경청, 방파제 테트라포드 인명구조 시연

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2021년부터 현재까지 강원·경북 106건 발생...14명 사망

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해지방해양경찰청은 8일 강원 동해시 대진항 방파제에서 테트라포드(파도의 힘을 줄이고 항만시설을 보호하는 구조물) 위험성과 인명구조 상황을 시연했다.

이번 행사는 가을 행락철을 맞아 동해안을 찾는 낚시객과 관광객에게 테트라포드에 대한 추락과 고립사고의 위험성을 알리고 안전수칙 이행을 당부하기 위해 마련됐다.

특히 이번 시연은 테트라포드 사고 위험과 구조 과정을 실질적으로 보여줌으로써 관중에게 구조적 위험성을 더욱 생생하게 전달하는 데 초점을 맞췄다.

동해해경청 통계에 따르면 2021년부터 지난 9월 3일까지 강원·경북 지역에서 발생한 테트라포드 사고는 총 106건으로 이 중 14명이 사망했다. 지역별 사고 발생 현황은 강원에서 67건, 사망자 수는 10명이다. 경북에서는 39건의 사고로 4명이 생명을 잃었다.

테트라포드 추락자 구조 시연.[사진=동해지방해양경찰청] 2026.09.08 onemoregive@newspim.com

테트라포드는 겉으로 견고해 보이나 표면이 둥글고 경사진 데다 미끄러운 바닷물과 해조류로 인해 조그만 부주의에도 균형을 잃기 쉬운 구조다. 또 테트라포드 사이의 틈은 깊고 불규칙해 추락 시 큰 부상을 초래할 수 있으며 구조 요청이 외부에 잘 전달되지 않아 구조 시간이 지연될 위험이 크다.

이날의 시연 내용은 테트라포드 위험성 설명, 고립자 구조 상황 시연으로 구성됐다. 동해해경은 테트라포드 사고 현황과 구조적 특성을 설명한 뒤 방파제와 갯바위 등 사고 취약지역의 안전수칙을 안내했다.

이어 고립자의 구조 요청이 외부에 얼마나 전달되는지를 측정하고 마네킹을 통해 추락 시 발생하는 상해 부위를 확인했다. 또한 구조대원들이 로프와 들것 등 장비를 이용해 가상 상황에서 고립자와 해상 추락자의 구조 과정을 시연했다.

시연에 참여한 체험단은 안전모와 구명조끼, 안전벨트 등 보호장비를 착용하고 구조대원의 안내 아래 고립과 해상 추락 상황을 직접 체험했다. 이를 통해 그들은 테트라포드의 경사도와 미끄러움, 탈출의 어려움을 확인했다.

동해해경청은 사고를 목격했을 때 무리하게 구조에 나설 경우 2차 사고로 이어질 수 있다며 본인의 안전을 확보한 뒤 정확한 사고 정보와 위치를 빠르게 해양경찰에 신고할 것을 당부했다.

이종욱 동해해경청장 직무대리는 "테트라포드는 안전하게 걷거나 낚시할 공간이 아니다"며 "낚시나 사진 촬영을 위해 테트라포드에 올라가는 것은 금지되며 특히 출입통제구역에는 절대 들어가지 말 것"을 강조했다.

이어 "가을철에는 강풍과 높은 파도가 발생할 수 있어 출발 전 기상 상태를 잘 파악하고 허용된 장소에서는 반드시 구명조끼를 착용해야 한다"고 덧붙였다.

onemoregive@newspim.com