도공 수도권본부, 11일 새벽 서해안고속도로 목감1교 안전성 점검

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서해안고속도로 일직JCT~목감IC 구간...11일 새벽 3차례 서행 통제

0시~오전 5시 사이 회당 15분간 서행...TMA 차량 5대 동원 교통 유도

일직분기점·광명역IC 우회 가능...도공 "안내표지판 확인 및 협조 당부"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 한국도로공사 수도권본부는 서해안고속도로 일직분기점~목감IC(목포방향) 구간 내 목감1교의 안전성 점검을 위해 오는 11일 0시부터 오전 5시까지 재하시험을 실시한다고 8일 밝혔다.

한국도로공사 수도권본부는 서해안고속도로 일직분기점~목감IC(목포방향) 구간 내 목감1교의 안전성 점검을 위해 오는 11일 0시부터 오전 5시까지 재하시험을 실시한다. 전면차단 위치도. [사진=한국도로공사 수도권본부]

수도권본부에 따르면 이번 재하시험(하중시험)은 목감1교(목포방향)의 구조적 안전성을 확인하기 위한 것으로 차량 통행량이 적은 심야시간대에 총 3회에 걸쳐 진행된다.

시험이 진행되는 동안 해당 구간은 작업안전차량(TMA)의 유도에 따라 15분간 서행 통행하게 되며 시험 전후로는 45분간 정상 소통을 재개한다.

한국도로공사는 안전한 교통관리를 위해 일직분기점부터 광명역IC까지 약 3.8km 구간에 작업안전차량 5대를 투입해 차량 서행을 유도한다. 아울러 도로전광표지판(VMS)과 현수막 등을 활용해 전방 작업 상황을 지속 안내할 예정이다.

통제 시간대 해당 구간을 이용하는 운전자는 일직분기점과 광명역IC를 통해 우회도로를 이용할 수 있다.

한국도로공사 관계자는 "교량의 구조적 안전성을 검증하기 위한 필수 작업인 만큼 해당 시간대 고속도로를 이용하는 운전자들의 양해를 부탁드린다"며 "시험 구간을 통과하는 운전자는 통제요원의 안내와 안전 수칙에 적극 협조해 주시길 바란다"고 당부했다.

1141world@newspim.com