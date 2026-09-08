강원도, '2026 고유가 피해지원금' 지급 완료…지급률 98.4%

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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도는 고유가와 고물가로 도민들의 생활 부담을 줄이기 위해 시행한 '2026 고유가 피해지원금' 사업을 마무리하고 지급 결과 및 경제 효과 분석 내용을 8일 발표했다.

총 지급대상 118만 2534명 중 116만 3618명에게 2396억 6000만 원을 지급해 지급률 98.4%를 기록했다. 이는 지난해 민생회복 소비쿠폰 2차 지급률(97.9%)보다 높은 수치다.

특히 도내 18개 시군 모두 97.8% 이상의 높은 지급률을 보여 지원금이 고르게 전달된 것으로 나타났다.

강원도는 높은 지급률의 원인으로 도와 시군의 현장 중심 적극 행정을 꼽았다. 읍면동 공무원 및 복지 담당자가 직접 고령층과 농촌 지역의 대상자들에게 신청을 지원하는 '찾아가는 신청'을 통해 1만 1227명의 신청 및 지급을 지원했다.

강원도청.[사진=강원도] 2023.03.06 onemoregive@newspim.com

또 지방선거와 지원금 지급 업무가 동시에 진행되는 상황에서 도비를 추가 투입해 보조인력 74명을 배치하고 현장접수 및 민원 안내 등에 집중적으로 투입했다. 건강보험료와 가족관계 변동으로 인한 이의신청 1만 3616건도 모두 처리됐고 이 가운데 1만 1306건은 인용돼 약 21억 6000만 원이 추가 지급됐다.

지급된 지원금은 실제 소비로 빠르게 연결됐다. 지급 총액 2396억 6000만 원 중 2368억 4000만 원이 소비에 사용돼 사용률은 98.82%에 달했다. 지역사랑상품권과 선불카드 지급액은 전체의 약 46.9%를 차지하며 지역 소비 촉진에 기여했다.

강원도는 지원금의 실제 소비를 이끌어내기 위해 지급 초기부터 여름 휴가철 및 사용 기한 종료 전까지 단계별 소비 촉진 캠페인을 진행하고 전통시장 장보기와 지역축제 등을 연계했다.

지원금 지급 기간 동안 주요 경제 지표에서도 긍정적인 변화가 있었다. 지급 직후인 5월 강원지역 소비자 심리지수(CCSI)는 99.3에서 107.5로 상승했고 소상공인 체감경기지수(BSI)도 62.1에서 71.1로 개선됐다. 특히 지원금 지급 후 3주간(5.18.~6.7.) 강원지역 골목상권 매출은 전년 동기 대비 11.0% 증가하며 전국 평균(10.6%)을 초과하는 성과를 보였다.

강원도는 이번 지원금이 고유가와 고물가로 제약된 가계의 소비 여력을 보완하고 소비심리 회복에 긍정적인 영향을 미쳤다고 평가했다. 그러나 일부 지표는 지급 이후 6~7월 조정됐으며 대형 소매점 판매액은 5월 일시 반등 후 6월 다시 하락하는 등 일회성 지원의 한계가 드러났다.

또 군장병 신청 편의를 위한 관외신청 제도가 기대보다 낮은 실적을 기록해 향후 유사 사업 추진 시 지급수단과 신청 방식에 대한 개선이 필요하다는 분석이 나왔다.

강원특별자치도는 이번 사업을 통해 '신속한 지급'과 '실제 사용 및 지역 경제 효과 연결'의 중요성을 확인했다고 강조했다.

신원철 강원특별자치도 경제부지사는 "이번 고유가 피해지원금은 도민의 생활 부담을 경감시키고 지역 소비로 이어지도록 중점을 두고 추진했다"며 "지급률이 지난해 민생회복 소비쿠폰보다 높고 대부분이 실제 소비로 이어진 것은 도와 시군의 노력이 만들어낸 결과"라고 밝혔다.

이어 "일회성 지원의 한계가 있다는 점을 감안해 민생지원과 소비촉진 정책의 긴밀한 연계를 통해 소상공인 매출 증대에 기여할 계획"이라고 말했다.

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