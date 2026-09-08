삼척시, 11일까지 혹명나방 긴급 방제…피해 면적 28ha

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시가 오는 11일까지 긴급 공동방제를 추진한다고 8일 밝혔다. 이는 관내 벼 재배지역에서 발생하고 있는 혹명나방 피해 확산을 막고 수확기 농가 피해를 줄이기 위한 조치다.

현재 삼척시의 벼 재배면적은 약 501ha이며 이 중 혹명나방 피해가 확인된 면적은 약 28ha로 전체 재배면적의 6%에 해당한다. 피해는 원덕읍과 근덕면 등에서 발생하고 있으며 지역마다 발생 정도가 다르게 나타나고 있다.

드론 방제.[사진=삼척시] 2026.09.08 onemoregive@newspim.com

혹명나방은 벼 잎을 말아 그 안에서 잎을 갉아먹는 해충으로 피해가 심해지면 벼의 생육에 영향을 주고 수확량과 품질 저하를 초래할 수 있어 조기 방제가 중요하다.

이에 따라 삼척시는 중만생벼 재배면적 284ha를 대상으로 긴급 공동방제를 지원하기로 했다. 방제를 신청한 농가에는 혹명나방을 포함한 주요 벼 해충 방제에 필요한 약제와 드론 방제비를 지원할 예정이다.

하지만 조생종 벼는 수확 시기에 가까워 농약 안전사용기준을 고려해 방제 지원에서 제외된다. 시는 방제 기간 동안 피해 지역을 중심으로 현장 상황을 살피고 방제 일정 및 농약 안전사용기준 등을 안내할 계획이다.

삼척시는 이번 긴급 공동방제를 통해 혹명나방의 확산을 억제하고 수확을 앞둔 벼의 수량과 품질 피해를 줄이는 데 주력할 예정이다. 지역별 발생 상황을 지속적으로 살펴 농가 피해에 대응할 방침이라고 전했다.

삼척시 최준수 기술보급과장은 "수확을 앞둔 시기에 혹명나방 피해가 발생한 만큼 농가의 걱정을 덜 수 있도록 긴급 공동방제를 지원하고 있다"며 "피해 지역을 세심하게 살피고 필요한 방제가 제때 이뤄질 수 있도록 지원해 농가의 피해를 줄이는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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