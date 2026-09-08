삼척시, 10월부터 '현수막 없는 거리' 7곳 운영

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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시는 10월부터 '현수막 없는 거리'를 운영하기로 했다고 8일 밝혔다.

이 사업은 보행자와 차량의 안전을 확보하고 쾌적한 거리환경을 만들기 위해 추진한다. 특히 유동인구가 많은 지역 및 통학로 등 안전관리가 필요한 구간을 중심으로 현수막을 체계적으로 관리할 계획이다.

현수막 없는 거리.[사진=삼척시] 2026.09.08 onemoregive@newspim.com

운영될 지정구역은 삼척역과 터미널사거리, 우체국사거리와 중앙로사거리, 삼척초와 진주초 일대, 삼표시멘트 정문 일대 등 총 7곳이다. 시는 지정구역을 대상으로 (사)강원특별자치도옥외광고협회 삼척시지부와 함께 하루 두 번 이상 순찰을 실시하고, 불법 현수막이 발견되면 즉시 철거할 예정이다.

또 공공 현수막은 전용 게시대와 가로배너를 활용하도록 유도하며 정당 현수막 등은 지정구역 외로 이설할 계획이다. 단, 안전 및 교통 등 공익 목적의 현수막은 예외적으로 관리할 방침이다.

백승호 도시과장은 "현수막 없는 거리 운영을 통해 주요 구간을 보다 안전하고 쾌적하게 만들겠다"며 "지속적인 안내와 정비로 올바른 옥외광고 문화가 정착할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

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