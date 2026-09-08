전남광주 수능 지원자 3만1704명…작년보다 3% 줄어

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사탐런 현상 여전

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주에서 2027학년도 대학수학능력시험에 3만 1704명이 지원했다.

전년도에 비해 979명(3.0%) 줄어든 수치다.

전남광주통합특별시교육청 현판. [사진=박진형 기자]

8일 전남광주통합특별시에 따르면 전체 지원자 중 재학생은 2만3395명(73.8%)으로 전년보다 1428명 줄었고 졸업생은 6980명(22.0%)으로 6.3%(412명) 증가했다.

전년도 수능의 경우 황금돼지띠 여파로 재학생이 많았던데 반해 2027학년도는 2015 교육과정이 적용되는 마지막 수능 체제 영향으로 졸업생의 지원이 늘어난 것으로 분석했다.

검정고시생 등 기타 지원자는 1329명(4.2%)으로 전년도보다 37명 늘었다.

성별로는 남자 1만5934명(50.3%), 여자 1만5770명(49.7%)으로 나타났다.

선택 영역별 지원은 국어의 경우 '화법과작문' 2만 5370명(80.0%), '언어와매체' 5900명(18.6%) 순이었다.

수학은 '확률과통계' 1만 7306명(54.6%), '미적분' 1만 1584명(36.5%), '기하' 907명(2.9%) 등이다.

영어는 3만721명(96.9%)이 선택했으며 선택하지 않은 학생은 983명(3.1%)이었다.

계열과 관계없이 최대 2개를 선택할 수 있는 사회·과학탐구는 사회탐구만 선택한 지원자가 1만 8152명(57.3%)이었으며, 과학탐구만 응시한 지원자는 7057명(22.2%)이었다.

사회탐구 1개, 과학탐구 1개 과목 조합으로 선택한 지원자는 4460명(14.1%)이었으며 직업탐구 선택 학생은 228명(0.7%)이었다.

과학탐구 필수 기준을 폐지하는 대학이 늘어나면서 자연계열 지원자가 상대적으로 쉬운 사회탐구를 선택하는 '사탐런'이 여전한 것을 보여준다.

제2외국어·한문은 절대평가로 실시되는데, 일본어Ⅰ 1312명(29.3%), 한문Ⅰ 1250명(27.9%), 중국어Ⅰ 578명(12.9%), 아랍어Ⅰ 436명(9.8%) 순이었다.

bless4ya@newspim.com