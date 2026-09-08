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아이엘, 7300평 규모 스마트팩토리 구축 추진

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AI 핵심 요약

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  • 아이엘이 8일 아이엘모빌리티 기반 휴머노이드 생산기지 구축을 추진했다.
  • 아이엘모빌리티 부지에 스마트팩토리를 세워 생산과 현장 실증을 연계한다.
  • 현장 데이터로 AI 학습과 성능 개선을 거쳐 RaaS로 확장한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

자회사 아이엘모빌리티 100% 편입
7341평 스마트팩토리 구축

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 피지컬AI 데이터 플랫폼 기업 아이엘이 자회사 아이엘모빌리티의 제조 인프라를 활용해 휴머노이드 생산과 현장 실증, 운영 데이터 확보를 연계한 생산기지 구축을 추진한다.

8일 아이엘은 아이엘모빌리티가 보유한 약 7341평(2만4269㎡) 부지에 연면적 약 3555평(1만1752㎡), 지하 1층~지상 3층 규모의 스마트팩토리를 구축할 계획이라고 밝혔다. 회사는 해당 부지를 기반으로 설계한 생산기지 조감도도 공개했다.

회사는 기존 자동차부품 제조 인프라에 휴머노이드 생산과 제조현장 실증 기능을 추가하고, 현장에서 확보한 데이터를 인공지능(AI) 학습과 로봇 성능 개선에 활용하는 피지컬AI 거점으로 운영한다는 구상이다.

아이엘 한국형 휴머노이드 생산기지 조감도. [사진=아이엘]

이번 생산기지 구축 계획은 아이엘모빌리티의 완전자회사 편입과 연계해 추진된다. 아이엘은 앞서 아이엘모빌리티 잔여지분 61만주를 100억원에 취득하는 계약을 체결했다. 취득 예정일은 오는 30일로, 거래가 완료되면 아이엘모빌리티는 아이엘의 100% 자회사가 된다.

아이엘은 지분 취득 목적을 '휴머노이드 산업 실증 기반 강화 및 피지컬AI 운영 데이터 경쟁력 강화를 위한 100% 자회사 편입'이라고 밝혔다. 아이엘모빌리티가 보유한 자동차부품 생산설비와 제조현장을 향후 휴머노이드 사업의 생산·실증 기반으로 활용한다는 계획이다.

아이엘은 글로벌 휴머노이드 기업과의 협력을 기반으로 관련 사업도 확대하고 있다. 향후 국내 제조환경에 맞춰 휴머노이드를 생산·커스터마이징하고 실제 제조현장에서 성능을 검증할 수 있는 역량을 단계적으로 확보한다는 방침이다.

특히 휴머노이드를 제조현장에 투입해 작업과 이동, 상태, 장애 등에 관한 운영 데이터를 축적하고 이를 다시 AI 학습과 로봇 성능 개선에 활용하는 구조를 구축할 계획이다. 휴머노이드 생산에서 제조현장 투입, 운영 데이터 확보, AI 학습, 성능 개선, 현장 재배치로 이어지는 이른바 '피지컬AI 데이터 플라이휠(Data Flywheel)' 구축이 목표다.

회사는 자체 제조현장에서 관련 기술과 운영 체계를 검증한 뒤 적용 범위를 외부 제조현장으로 확대하는 방안도 검토하고 있다. 장기적으로는 로봇을 서비스 형태로 제공하는 RaaS(Robot as a Service) 등 반복 매출이 발생하는 사업모델로 확장한다는 계획이다.

아이엘 관계자는 "글로벌 휴머노이드 기업과의 협력은 관련 기술을 확보하기 위한 기반"이라며 "해외 로봇을 공급하는 데 그치지 않고 국내 제조현장에 맞는 휴머노이드 생산·운영 역량을 확보하고, 현장에서 축적되는 데이터를 AI 학습과 성능 개선으로 연결하는 것이 목표"라고 말했다.

이어 "아이엘모빌리티의 100% 자회사 편입과 제조 인프라를 기반으로 휴머노이드와 제조현장, 운영 데이터, AI를 연결할 계획"이라며 "향후 외부 제조현장으로 적용 범위를 확대하고 RaaS 등으로 사업 영역을 넓혀 나갈 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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