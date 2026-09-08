마스턴투자운용, 서울시와 손잡고 해외 투자유치 나선다

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국내 부동산 운용사 최초 투자유치 협력

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 마스턴투자운용이 서울투자진흥재단과 손잡고 해외 자본과 글로벌 기업의 서울 투자 유치 확대에 나선다.

마스턴투자운용은 지난 7일 서울 종로구 서울투자진흥재단에서 서울투자진흥재단과 '외국인 투자유치 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 8일 밝혔다.

협약식에는 박형석 마스턴투자운용 대표이사와 박경배 국내투자부문 대표, 이지형 서울투자진흥재단 이사장, 서덕식 실장 등이 참석했다.

박형석 마스턴투자운용 대표이사(오른쪽)와 이지형 서울투자진흥재단 이사장(왼쪽)이 '외국인 투자유치 활성화를 위한 업무협약'을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. [사진=마스턴투자운용 브랜드전략팀]

서울투자진흥재단은 서울시가 설립한 외국인 투자유치 전담기관으로 해외 기업의 서울 진출과 정착을 지원하고 있다. 마스턴투자운용은 국내 부동산 전문 자산운용사 가운데 처음으로 재단과 투자유치 협력체계를 구축했다.

양측은 이번 협약을 통해 서울 투자를 희망하는 글로벌 기업을 공동 발굴하고 투자 연계를 위한 상시 협력체계를 마련하기로 했다.

이를 바탕으로 서울시 주요 개발사업 투자 활성화, 부동산 투자자 대상 행사 협력, 재단이 유치한 글로벌 기업과 마스턴투자운용이 보유하거나 개발하는 자산 간 매칭 등을 추진할 계획이다.

서울시는 해외 기업과 글로벌 자본 유치를 통해 도시 경쟁력 강화에 힘을 쏟고 있다. 부동산 자산운용사와 투자유치 전담기관 간 협력은 해외 투자자와 국내 부동산 시장을 연결하는 새로운 민관 협력 사례로 평가된다.

박형석 마스턴투자운용 대표이사는 "그동안 축적한 글로벌 네트워크와 투자 경험을 바탕으로 우량 해외 투자자와 서울 부동산 시장을 연결하는 실질적인 채널을 확대해 나가겠다"며 "서울투자진흥재단과의 협력을 통해 서울의 글로벌 비즈니스 거점 경쟁력을 높이고 국내 부동산 시장에 대한 글로벌 자본의 접근성도 확대하는 데 기여하겠다"고 말했다.

plum@newspim.com