전남광주통합특별시의회 첫 정례회…11일간 추경·결산 심사

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통합특별법 전면 개정·지방의회법 제정 추진…상설특위 중심 현안 대응

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시의회가 출범 이후 첫 정례회를 열고 추가경정예산안과 결산 심사에 착수하는 등 통합특별시의 안정적인 정착을 위한 의정활동에 돌입했다.

전남광주통합특별시는 8일 제3회 제1차 정례회 제1차 본회의를 열고 오는 18일까지 11일간의 회기 일정에 들어갔다.

전남광주특별시의회 본회의장. [사진=조은정 기자] 2026.09.08 ej7648@newspim.com

이번 정례회에서는 2025회계연도 결산 및 예비비 지출 내역을 심사하고 2026년도 제1차 추가경정예산안과 시민 생활과 직결된 조례안 및 각종 안건을 처리한다. 추경안은 이날 민형배 시장의 제안설명을 시작으로 각 상임위원회와 예산결산특별위원회 심사를 거쳐 18일 제3차 본회의에서 최종 의결될 예정이다.

송형곤 의장은 개회사에서 통합의 청사진을 시민이 체감하는 성과로 연결해야 한다고 강조했다.

특히 통합특별법 시행 과정에서 드러난 제도적 미비점을 보완하고 축소되거나 누락된 특례를 발굴해 특별시의 권한과 재정 기반을 강화하겠다는 구상을 밝혔다.

의회는 이를 위해 상임위원회별 점검을 통해 통합특별법 전면 개정에 선제적으로 대응하는 한편 집행부의 권한 확대에 걸맞게 지방의회의 견제 기능과 자율성도 강화할 방침이다. 전국 시·도의회 및 국회와 연대해 지방의회법 제정에도 힘을 싣는다.

반도체 클러스터 조성 지원 특별위원회와 기본사회 상설특별위원회를 중심으로 지역 현안에도 대응한다. 현장 의견과 전문가 제안을 입법과 예산 및 정책 과제로 구체화해 통합특별시의 주요 정책에 반영할 계획이다.

송 의장은 "조직개편안과 추경안 및 결산안 등 주요 재정·정책 현안을 면밀히 살펴 320만 특별시민이 통합의 성과를 일상에서 체감할 수 있도록 의회 차원의 역할을 다하겠다"고 밝혔다.

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