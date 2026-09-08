[핌in현장] 앤팀, 사랑에 빠진 늑대…"두 번째 한국 활동, 아쉬움 채울 것"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 일본 현지화 K팝 그룹 앤팀(&TEAM)이 두 번째 한국 활동을 시작한다.

앤팀은 8일 서울 마포구 상암동에 위치한 SBS 프리즘타워에서 한국 미니 2집 '마크 온 미(Mark On Me)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "한국에서 다시 활동할 수 있어 행복하다. 더 성숙해진 감정과 깊이를 보여드릴 것"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 앤팀. [사진=YX레이블즈] 2026.09.08 alice09@newspim.com

이번 앨범은 앤팀의 고유 콘셉트인 '늑대 DNA'에 사랑의 감정을 결합한 것이다. 세상과 단절됐던 존재가 자신을 온전히 받아들여 준 상대를 만나 변해가는 과정을 담았다. 앨범 동명 타이틀곡은 상처를 품어준 상대에게 길들여지길 바라는 메시지를 '각인'이라는 주제로 풀어냈다.

이날 타키는 "첫 활동 때는 긴장감이 있었다. 이번에는 긴장감이 기대감으로 바뀐 것 같다"라며 컴백 소감을 말했다.

마키는 "첫 한국 활동은 우리가 더 넓은 무대에 나아가기 위한 첫 걸음이었다고 생각한다. 쉽지 않은 도전이었지만, 멤버들이 다 같이 열심히 하면서 큰 목표였던 밀리언셀러와 음악방송 1위를 이룰 수 있어 기뻤다. 이번에는 더 큰 목표에 도전해 보고 싶은 마음이 크다"라고 밝혔다.

타키는 새 앨범에 대해 "이전까지는 강하면서 질주하는 에너지를 보여드렸다면, 이번 앨범에서는 앤팀의 깊은 감정과 성숙한 감정을 보여드리려고 한다. '앤팀은 이런 모습도 잘 어울리는구나'라는 말을 들을 수 있는 활동을 할 것"이라며 각오를 다졌다.

이어 니콜라스는 "'마크 온 미'를 한 마디로 표현하자면, 서로의 마음에 오랫동안 남을 수 있는 앨범이라고 생각한다. 강한 늑대의 모습뿐 아니라 유일하게 인정해준 사람과 마음을 풀어가는 과정도 담겨 있다. 이런 부분도 주목해 주시면 좋을 것 같다"고 소개했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 앤팀. [사진=YX레이블즈] 2026.09.08 alice09@newspim.com

하루아 역시 "지금까지는 혼자였던 늑대들이 서로 만나서 함께 하면서 성장하는 이야기를 했었다면, 이번에는 늑대 소년들이 한 사람을 만나게 되는 이야기"라며 "그 사람이 그 소년이 가지고 있는 흉터와 상처를 있는 그대로 인정해준 덕분에 소년도 마음을 열고 성장하는 이야기를 하고 있다. 변화에 집중하면서 준비했다"고 부연했다.

타이틀곡은 팽팽한 긴장이 감도는 도입부에서 서서히 쌓인 감정은 후렴의 강렬하고 웅장한 연주와 함께 폭발한다. 또한 사나운 본능 마저 단 한 사람 앞에서는 순해지는 앤팀의 사랑방식이 담겨 있는 노래이기도 하다.

유마는 "처음 들었을 때 솔직히 타이틀곡이라고 해서 놀랐다. 그래도 지금의 우리라면 이 곡을 잘 표현하면서 성장한 모습도 보여드릴 수 있겠다고 생각했다. 이번에는 멤버들 각자 어떻게 이 곡을 표현하는지 잘 봐주시면 좋겠다"고 당부했다.

후마는 "처음 들었을 때 특히 인트로와 후렴 부분의 웅장한 부분에서 뮤지컬 같은 느낌이 들었다. 녹음하면서 어떤 목소리가 잘 어울릴지 고민했다. 지금까지 했던 곡보다 더 힘 있는 목소리로 감정을 표현하려고 했다. 숨소리 같은 작은 부분도 신경을 썼다"고 덧붙였다.

앤팀은 일본 현지화 그룹이지만, K팝을 토대로 하는 보이그룹이기에 그동안 '칼군무'르 선보여 왔다. 이번에는 칼군무보다 곡의 분위기를 조금 더 자유롭게 표현하는 안무가 탄생했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 앤팀. [사진=YX레이블즈] 2026.09.08 alice09@newspim.com

케이는 "이번 곡은 노래와 시선, 표정 이런 걸로 곡의 분위기에 맞게 표현하는데 신경을 많이 썼다. 아홉 명이 모두 똑같은 동작을 하지 않아도 같은 표현을 하고 있다는 것을 전달할 수 있게 정말 열심히 맞췄다"라고 강조했다. 또한 "포인트를 꼽자면 아웃트로의 댄스 브레이크인 것 같다. 힘을 빼고 하는 댄스 브레이크가 처음이라 신선했는데, 지금까지와 또 다른 앤팀의 모습을 보여드릴 수 있을 것 같다"고 말했다.

이번 앨범의 수록곡 '굿 보이(Good Boy)'에는 방시혁 하이브 의장부터 후배 그룹 코르티스가 크레디트에 이름을 올렸다. 또한 방탄소년단 제이홉, 엔하이픈, 투모로우바투게더 등과 작업한 조니 골드스타인이 프로듀서로 참여하며 완성도를 높였다.

후마는 해당 곡에 대해 "저희 앤팀이 하고 싶었던 힙합 느낌이 많이 들었기에 멤버들과 함께 텐션이 많이 올라갔다. 타이틀곡 '마크 온 미'에서는 감정 표현을 뮤지컬처럼 했다면, '굿 보이'에서는 진짜 칼군무를 보여드릴 것"이라고 강조했다.

의주는 "'굿 보이'를 멤버들과 처음 들었을 때, 저희에게 너무 잘 어울리는 에너지를 가진 곡이라고 생각했다"라며 "코르티스 멤버 분들과 많은 분들께서 이 곡을 위해 많은 노력을 해 주셔서 좋은 곡이 나온 것 같다. 앞으로도 좋은 기회가 있다면 적극적으로 협업을 하고 싶다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 앤팀. [사진=YX레이블즈] 2026.09.08 alice09@newspim.com

앤팀은 지난 2022년 일본에서 데뷔해 한국과 아시아를 넘어 미국까지 활동 반경을 넓히며 하이브의 첫 글로벌 그룹으로서 존재감을 키웠다. 특히 지난해 한국 데뷔 앨범 '백 투 라이프(Back To Life)'는 초동 판매량 122만 장을 돌파했고, 음악방송에서는 3관왕을 차지했다. 그러면서 하이브의 '첫 현지화 그룹'의 성공을 알렸다.

이에 의주는 "하이브 최초 현지화 그룹이라는 타이틀은 영광이다. 저희만이 할 수 있는 새로운 음악을 하려고 많은 노력을 했다"고 운을 뗐다.

그는 "K팝 팬분들이 기대해 주시는 음악과 저희가 보여드릴 수 있는 음악의 간극을 줄이기 위해서는 여러 장르의 음악들을 하면서 저희에게 어울리는 음악과 퍼포먼스를 찾고, 매력을 극대화할 수 있을지 매 활동 연구하고 활동해 왔다"라며 "저번 활동이 팬분들께 좋은 모습을 보여드릴 수 있고 앤팀의 모습을 알릴 수 있게 노력했는데, 두 번째 컴백을 통해 첫 활동이 아쉬웠던 팬분들의 아쉬움을 채울 수 있도록 잘 활동할 계획"이라고 답했다.

앤팀은 한국 미니 2집 발매와 함께 본격적인 활동에 돌입한다. 그리고 오는 10월 서울 KSPO돔에서 아시아 투어의 대미를 장식한다. 이들은 활동 목표로 음악방송 1위를 꼽았다.

조는 "'인기가요'에서 꼭 1위를 하고 싶다. 지난 활동 때 음악방송에서 3관왕을 했는데, '인기가요'에서는 수상하지 못했다. 특히 의주 형이 MC를 맡고 있는데, 형이 우리의 이름을 직접 불러준다면 특별한 순간이 될 것 같다"고 희망했다.

이날 오후 6시에 발매되는 앤팀의 한국 미니 2집 '마크 온 미'에는 동명 타이틀곡을 비롯해 '굿 보이(Good Boy)', '러브장', '액셀레이트(Accelerate)', '엠티(Empty)', '나이트 투 하울(Night to howl!)'까지 총 6곡이 수록된다.

alice09@newspim.com