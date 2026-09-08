안성소방서, '주택용 소방시설 설치' 집중 홍보…·SNS 등 활용

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성소방서가 다가오는 추석 명절을 맞아 고향집의 화재 예방과 인명피해 감소를 위해 홍보영상을 활용한 '주택용 소방시설 설치' 집중 홍보를 추진한다.

8일 소방서에 따르면 주택용 소방시설은 아파트와 기숙사를 제외한 단독·다가구·연립·다세대주택 등에 의무적으로 설치해야 하는 소화기와 단독경보형감지기를 말한다.

안성소방서 '주택용 소방시설 설치' 홍보물[사진=안성소방서]

소화기는 화재 초기 소방차 한 대와 맞먹는 위력을 발휘하며, 단독경보형감지기는 화재 발생 시 연기를 감지하고 경보음을 울려 신속한 대피를 돕는 필수 시설이다.

소방서는 추석 명절 기간 음식물 조리 등 화기 사용이 늘어나 부주의로 인한 화재 위험이 높아지는 점을 고려해 이번 홍보를 마련됐다.

특히 소방서는 자체 제작한 홍보영상을 지역 내 대형 전광판과 버스정류장 버스정보시스템(BIS), 공식 SNS 등 시민 생활과 밀접한 다양한 매체를 통해 홍보를 강화하고 있다.

장진식 안성소방서장은 "주택용 소방시설은 화재 발생 시 초기 대응과 신속한 대피를 돕는 가장 기본적인 안전장치"라며 "이번 추석에는 가족의 소중한 생명과 재산을 지킬 수 있도록 고향집에 소화기와 단독경보형감지기를 준비하고, 주택 내 소방시설도 함께 점검해 주시길 바란다"고 당부했다.

lsg0025@newspim.com