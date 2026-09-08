전재수 부산시장 "부울경 협력이 곧 국가 생존전략…또 하나의 성장축"

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부산·울산·경남 초광역 협력 선언

'5극3특' 성장엔진 육성계획 수립

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 울산시, 경남도와 함께 정책협의회을 열고 초광역 협력체계 구축과 공동선언문 채택을 통한 민선 9기 첫 공식 초광역 협력 방안을 논의했다.

부산시는 8일 오후 1시 30분 부산 해운대 웨스틴조선 부산에서 울산시, 경남도와 함께 제4회 부울경정책협의회를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의에 전재수 부산시장, 김상욱 울산시장, 박완수 경남도지사를 비롯해 부울경 실·국장급 간부 등 30여 명이 참석해 부울경 초광역 정책 협력 방향을 논의했다.

전재수 부산시장(가운데)이 김상욱 울산시장(왼쪽), 박완수 도지사와 함께 8일 오전 1시 30분 부산 해운대 웨스틴조선에서 열린 '부울경정책협의회'에 참석해 기념사진을 찍고 있다. [사진=부산시] 2026.09.08

핵심 의제는 부울경 초광역 추진체계 구축, 부울경 초광역 발전전략 수립, '5극3특' 성장엔진 육성계획 마련, 주요 현안 및 협력사업에 대한 국비 확보 공동 대응 등이다.

세 지자체는 논의 결과를 바탕으로 '부울경 초광역 협력 공동선언문'을 채택해 실질적인 성과 창출을 위한 공동 이행 의지를 확인했다.

공동선언문에는 상설 협의체 가동, 초광역 추진체계 로드맵 마련, 부울경 초광역 발전전략 및 '5극3특' 성장엔진 공동 수립, 2차 공공기관 이전 공동 대응, 핵심 현안과 국비 확보를 위한 협력 강화 등이 주요 내용으로 담겼다.

주요 내용으로 산업과 생활, 행정과 재정을 하나의 권역으로 묶는 '하나의 부울경' 구상을 중심으로 3대 분야 12개 전략과제를 제시했다.

경제권 분야에서는 4대 성장엔진을 축으로 산업·인재·투자 기반·시설을 초광역으로 연결해 지역별 산업 경쟁력을 권역 전체의 경제력으로 확대하는 전략을 내놨다.

생활권 분야에서는 주요 거점 간 기능 분담과 연결을 강화하고 생활서비스 공동 이용을 확산해 시·도민이 체감할 수 있는 단일 생활권 구현을 목표로 했다.

추진체계 분야에서는 경제권·생활권 핵심과제를 부울경이 공동 기획하고 예산을 함께 투입해 실행 가능한 초광역 추진체계를 단계적으로 구축하기로 했다.

부울경은 올 하반기 수립을 목표로 하는 '5극3특 성장엔진 육성 계획'을 통해 남해권을 포괄하는 글로벌 거점으로 도약한다는 방향도 정했다.

첨단 조선·해운, 미래모빌리티 혁신제조, 우주항공·방산, 차세대 원전·에너지 등 4대 성장엔진 분야를 중심으로 앵커기업을 적극 발굴해 권역별 성장축을 형성하고, 관련 사업은 내년부터 본격 추진할 예정이다.

국가 재정과 국가계획 반영 단계에 대응하기 위한 공동 조직도 가동된다. 부산·울산·경남은 올해 하반기 정부 예산안 심의와 주요 국가계획 반영에 대응하기 위해 '부울경 공동 국비확보 대응단'을 운영해 핵심 사업의 국비 확보에 나선다.

대응단은 동남권 순환 광역철도 건설, 부산~양산~울산 광역철도 건설, 초정~화명 광역도로 건설, 광역간선급행버스체계(BRT) 구축, 동남권 관광벨트 공동대응체계 구축 등 공동 대응 핵심 사업을 중심으로 세 지자체의 전략을 조율할 계획이다.

전재수 시장은 "민선 9기 부울경이 수도권에 필적하는 대한민국 또 하나의 성장축으로 거듭나는 위대한 첫걸음"이라며 "부울경 협력이 곧 국가 생존전략이라는 인식 아래 부울경의 산업과 인재가 더 긴밀하게 연결되고 시도민이 체감하는 변화로 이어지도록 힘을 모아 나아가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com