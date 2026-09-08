평택산업진흥원, 하반기 '제조 인공지능 무료 교육' 수강생 모집

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택산업진흥원은 지역 내 제조기업의 인공지능 전환(AX)을 지원하기 위해 9월부터 10월까지 '2026년 하반기 제조 실무 활용 무료 교육' 수강생을 모집한다고 8일 밝혔다.

이번 교육은 한국기술교육대학교 및 한경국립대학교와 연계해 진행되며 한층 더 체계적인 교육이 진행될 예정이다.

평택산업진흥원 하반기 제조 인공지능(AI) 무료 교육 수강생 모집 안내 홍보물[사진=평택시]

세부 교육 일정은 ▲입문 - 제조 AI 이해 및 적용 사례(9/17) ▲기초 - 제조 데이터 분석 및 수율 최적화(9/14~15) ▲활용 - 제조 공정 및 실무 업무 자동화(9/21~22, 10/15~16) ▲고급 - 현장 특화형 제조 엔지니어링 챗봇 구현(10/28~30) 순이다.

진흥원은 교육 수요를 반영해 10월 중 1일 과정 2개를 추가로 개설해 수강생들의 선택 폭을 넓힐 예정이다.

지원 대상은 평택시 관내 제조기업 재직자를 비롯해 평택시에 거주하는 관외 제조기업 재직자 및 (예비)창업자다.

모집규모는 과정별 선착순 15명이며 교육비는 전액 무료다.

또한 직장인들의 참여 부담을 덜어주기 위해 전 과정에 식사와 다과가 제공되며 2일 이상 진행되는 교육 참여자에게는 숙박도 지원된다.

이학주 평택산업진흥원장은 "관내 제조기업들이 AI 기술을 실무에 즉각적으로 도입할 수 있도록 하반기 교육을 더욱 심도 있게 준비했다"며 "진흥원이 평택시 제조 산업의 혁신 성장을 위해 적극적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

krg0404@newspim.com